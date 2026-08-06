KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Großfahndung

Flucht während Transport – Polizei jagt Schubhäftling

Flucht während Transport – Polizei jagt Schubhäftling
FOTO: iStock/ronstik
1 Min. Lesezeit |

Mitten in Bludenz läuft eine Großfahndung – ein Schubhäftling ist auf der Flucht, die Polizei ist mit mehreren Streifen im Einsatz.

Aus dem Polizeianhaltezentrum Bludenz ist ein Schubhäftling entkommen. Dem Häftling gelang die Flucht während seiner Verbringung zu einem Transportmittel.

Fahndung läuft

Die Polizei Vorarlberg reagierte mit einem größeren Fahndungseinsatz, an dem mehrere Streifen im Stadtgebiet Bludenz beteiligt sind. Die Behörden stellen klar, dass von der gesuchten Person keine Gefahr für die Bevölkerung ausgeht.

Die Suche im Stadtgebiet Bludenz ist weiterhin im Gange.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Migrantenalltag
„Keinen Frieden mehr“: Kroate spricht über Schattenseite des Lebens im Ausland
| Insolvenz
Meeresfrüchte, Pizza – und jetzt Insolvenz: Kultlokal vor dem Aus
| Naturkatastrophe
Dramatisches Erdbeben-Video: Ärzte halten Patienten am OP-Tisch fest
| Stallbrand
Inferno auf Bauernhof: Über 1.000 Schweine sterben in den Flammen
| Verkehrsunfall
4-Jähriger vor den Augen seiner Eltern tödlich erfasst
MEHR AKTUELLE NEWS