Flucht während Transport – Polizei jagt Schubhäftling

Mitten in Bludenz läuft eine Großfahndung – ein Schubhäftling ist auf der Flucht, die Polizei ist mit mehreren Streifen im Einsatz.

Aus dem Polizeianhaltezentrum Bludenz ist ein Schubhäftling entkommen. Dem Häftling gelang die Flucht während seiner Verbringung zu einem Transportmittel.

Fahndung läuft

Die Polizei Vorarlberg reagierte mit einem größeren Fahndungseinsatz, an dem mehrere Streifen im Stadtgebiet Bludenz beteiligt sind. Die Behörden stellen klar, dass von der gesuchten Person keine Gefahr für die Bevölkerung ausgeht.

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Die Suche im Stadtgebiet Bludenz ist weiterhin im Gange.