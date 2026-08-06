Tödlicher Unfall in Österreich: Mann stürzt 100 Meter ab

Ein Moment der Unachtsamkeit, ein Absturz – und plötzlich ist alles vorbei. Im Pitztal endet ein Ausflug tödlich.

Im Pitztal (Tirol), unweit der Braunschweiger Hütte, kam es am Mittwoch zu einem tödlichen Bergunfall. Die Hütte liegt auf 2.759 Metern Höhe im Gemeindegebiet St. Leonhard im Pitztal. Betroffen waren zwei russische Staatsangehörige – ein 50-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau –, die gemeinsam in dem Gebirgsgelände unterwegs waren.

Tödlicher Absturz

Während der Mann damit beschäftigt war, Fotos zu machen, entfernte sich seine Begleiterin etwa zehn Meter von ihm. Kurz darauf nahm sie ein Geräusch hinter sich wahr – als sie sich umdrehte, war der Mann verschwunden.

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Sie stieg einige Meter in Richtung der Felskuppe hinauf und musste von dort aus mitansehen, wie ihr Begleiter durch das felsige Gelände in die Tiefe stürzte. Ohne zu zögern, machte sie sich auf den Weg zu dem Verunglückten hinunter.

Rettung zu spät

Ein zufällig anwesender Passant leistete ihr dabei Unterstützung und alarmierte die Rettungskräfte. Gemeinsam führten die beiden Erstmaßnahmen durch, bis der Rettungshubschrauber am Unfallort eintraf.

Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät – er war rund 100 Meter abgestürzt und konnte nur noch tot geborgen werden.