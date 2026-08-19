KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Bergunfall

Zwölfjähriger stürzt 30 Meter in die Tiefe – Intensivstation

Zwölfjähriger stürzt 30 Meter in die Tiefe – Intensivstation
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Wanderausflug in den Tiroler Bergen endet für einen Vater und seinen Sohn mit einem Einsatz des Notarzthubschraubers.

Auf einem markierten Wanderweg zwischen dem sogenannten Gänsekragen und der Winnebachseehütte kam es zu einem schweren Bergunfall. Die beiden Niederländer – ein Vater und sein zwölfjähriger Sohn – befanden sich auf dem Abstieg, als der Junge im Bereich einer Serpentine auf rund 2.500 Metern Seehöhe aus noch ungeklärter Ursache abstürzte.

Rettung per Hubschrauber

Der Vater war zu diesem Zeitpunkt bereits einige Schritte vorausgegangen. Nachdem er zu seinem verletzten Sohn abgestiegen war, alarmierte er umgehend die Rettungskräfte.

Die Crew eines Notarzthubschraubers barg den Zwölfjährigen und flog ihn in die Klinik Innsbruck, wo er auf der Intensivstation behandelt wurde.

Das teilte die Polizei am Abend mit.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Rekordwert
So viele wie nie: Österreich suspendiert 2.440 Schüler
| Randale
43-Jähriger rastet im Krankenhaus aus – Sanitäter und Polizei attackiert
| Forstunglück
Baum fällt auf Kind – Rettungskräfte können es nicht mehr retten
| Seuchenalarm
Kongo im Ebola-Ausnahmezustand: Bereits 5.000 Infizierte
| Abschiebedrama
Fußballtalent (14) sollte aus Österreich abgeschoben werden
MEHR AKTUELLE NEWS