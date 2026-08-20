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Stiegenhaus-Attacke

Wien: 68-Jähriger vor eigener Wohnungstür überfallen und schwer verletzt

Wien: 68-Jähriger vor eigener Wohnungstür überfallen und schwer verletzt
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Vor seiner eigenen Wohnungstür wird ein 68-Jähriger brutal attackiert – der Täter ist noch auf der Flucht.

In Wien-Favoriten ist am Mittwoch gegen 10 Uhr am Vormittag ein 68-jähriger Mann im Stiegenhaus seines Wohnhauses Opfer eines Raubüberfalls geworden. Unmittelbar vor seiner Wohnungstür wurde er von einem bislang unbekannten Täter an der Schulter gepackt und die Treppe hinuntergezogen.

Schwere Kopfverletzungen

Dabei stürzte der Mann und zog sich schwere Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Der Angreifer durchsuchte anschließend die Hosentasche des am Boden liegenden Mannes, nahm dessen Geldbörse an sich und flüchtete vom Tatort.

Die Berufsrettung Wien übernahm die Erstversorgung des Verletzten; mit schweren Kopfverletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um den flüchtigen Täter zu identifizieren und auszuforschen.

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KO KOSMO-Redaktion
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