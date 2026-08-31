Mehr als 10.000 Euro: So teuer war Stockers Dubrovnik-Flug

Bedarfsflug statt Linienflug: Bundeskanzler Christian Stocker reiste für mehr als 10.000 Euro nach Dubrovnik – neue Zahlen legen nun seine Flugkosten offen.

Eine aktuelle parlamentarische Anfragebeantwortung legt die Flugkosten von Bundeskanzler Christian Stocker im zweiten Quartal 2026 offen. Für seine Reise zum Drei-Meere-Gipfel nach Dubrovnik nutzte der Kanzler einen Bedarfsflug, daneben wurden auch Flüge zu Bundesländertagen nach Innsbruck und Bregenz abgerechnet.

Im April reiste Stocker zum „Three Seas Summit“ nach Dubrovnik, wo der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic als Gastgeber fungierte. Für den Flug des Kanzlers selbst fielen 3.493,76 Euro an, für die mitgereiste Begleitmannschaft weitere 6.987,52 Euro – in Summe belastete die Reise den Steuerzahler mit 10.481,28 Euro.

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Stockers Reisegewohnheiten

Das Kanzleramt rechtfertigte die Wahl des Privatjets gegenüber oe24 mit dem engen Zeitplan: „Die Anwesenheit des Bundeskanzlers war von circa 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr erforderlich. Das wäre nicht ohne Übernachtung möglich gewesen.“ Da Stocker bereits am folgenden Morgen am Ministerrat in Wien teilnehmen musste, sei ein Linienflug mit anschließender Übernachtung keine realistische Option gewesen.

Neben der Kroatien-Reise finden sich in der Anfragebeantwortung auch Inlandsflüge zu Bundesländertagen nach Innsbruck und Bregenz. Anders als der Flug nach Dubrovnik sind diese jedoch nicht als Bedarfsflüge, sondern jeweils mit der Flugklasse Economy ausgewiesen. Die Kosten für die Reise nach Innsbruck beliefen sich auf 561,93 Euro für den Kanzler und 2.247,72 Euro für sein Personal. Für den Flug nach Bregenz wurden für Stocker 331,10 Euro sowie für seine fünf Begleiter 1.666,50 Euro abgerechnet.

Privatflüge der Regierung

Damit rücken nicht nur die internationalen, sondern auch die innerösterreichischen Reisegewohnheiten des Regierungschefs in den Fokus der Debatte. Die Anfragebeantwortung zu den Flügen erging an FPÖ-Mandatar Michael Schnedlitz. In der 27. Legislaturperiode von 2019 bis 2024 charterten die drei Bundeskanzler und acht weitere Minister:innen mit ihren Mitarbeitenden mindestens 186 private Flüge. Ohne die 35 vom Verteidigungsministerium organisierten Flüge beliefen sich die von der Wiener Zeitung erhobenen Ausgaben für private Flugreisen in diesem Zeitraum auf mindestens 1,23 Millionen Euro.