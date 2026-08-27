Mann rast absichtlich in Menschenmenge: Ein Toter, zehn Verletzte

Ein Autofahrer soll in der französischen Stadt Caen gezielt in eine Gruppe von Fußgängern gefahren sein. Ein Mensch kam ums Leben, zehn weitere wurden verletzt – sieben von ihnen schwer. Der mutmaßliche Täter wurde wenig später festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr in der Nähe des Bahnhofs von Caen im Nordwesten Frankreichs. Nach Angaben des Präfekten des Départements Calvados, David Clavière, steuerte ein Autofahrer sein Fahrzeug absichtlich auf Fußgänger, die sich auf der Straße gegenüber dem Bahnhof befanden.

Die Bilanz ist schwer: Ein Mensch starb, zehn weitere wurden verletzt. Sieben von ihnen befanden sich nach ersten Angaben in einem kritischen beziehungsweise schweren Zustand, drei erlitten leichtere Verletzungen.

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Auseinandersetzung soll vorausgegangen sein

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es kurz zuvor zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Eine Polizeiquelle erklärte gegenüber AFP, dass der Vorfall nach einem Streit beziehungsweise einer Schlägerei erfolgt sei.

Die genauen Hintergründe und der Ablauf werden derzeit noch untersucht.

Nach der Fahrt flüchtete der Verdächtige zunächst vom Tatort. Die Polizei konnte ihn später in Ouistreham, rund 20 Kilometer von Caen entfernt, festnehmen.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 26 Jahre alten, in Russland geborenen Mann. Nach Angaben des Präfekten war er den französischen Geheimdiensten bislang nicht bekannt. Polizeilich war er lediglich wegen Verkehrsdelikten aufgefallen.

Ermittler werten Überwachungsvideos aus

Die Behörden haben Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts und vorsätzlicher Gewalt mit einer Waffe aufgenommen. Zur Rekonstruktion des Geschehens werden unter anderem Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet.

Nach aktuellem Stand sehen die Ermittler keinen terroristischen Hintergrund. Der stellvertretende Staatsanwalt von Caen betonte allerdings, dass die Ermittlungen erst am Anfang stehen.

Nach Angaben des Sicherheitsverantwortlichen der Stadt Caen sollen alle Opfer Männer im Alter zwischen 17 und etwa 40 Jahren sein.

Zur Identität des Todesopfers machten die Behörden zunächst keine näheren Angaben. Augenzeugen zufolge soll es sich um einen jungen Afghanen im Alter von 18 oder 19 Jahren handeln – offiziell bestätigt war diese Angabe zunächst nicht.