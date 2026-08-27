Wetter kippt komplett: Erst Hitze, dann schwere Gewitter

Österreich bekommt noch einmal einen hochsommerlichen Tag – doch lange hält die stabile Wetterlage nicht. Bereits am Freitag zieht von Westen eine Kaltfront heran und bringt kräftige Gewitter mit sich.

Am Donnerstag liegt Österreich noch unter Hochdruckeinfluss. Gleichzeitig strömt auf der Vorderseite eines Tiefs über der Biskaya mit einer föhnigen Südströmung sehr warme Luft in den Alpenraum. Erst am Freitag verlagert sich das Tief weiter Richtung Nordsee, wodurch sich von Westen die dazugehörige Kaltfront bemerkbar macht.

Damit steigt zum Ende der Woche auch die Gewittergefahr deutlich an.

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Donnerstag noch einmal hochsommerlich

Der Donnerstag zeigt sich in weiten Teilen Österreichs sonnig und trocken. Besonders im Norden und Osten bleibt der Himmel über längere Zeit nahezu wolkenlos.

Etwas anders sieht es entlang des Alpenhauptkamms bis zu den Tauern und Karnischen Alpen aus. Dort ziehen von Süden her mehr Wolken auf, am Nachmittag sind vereinzelt Regenschauer möglich.

Im Osten kommt lebhafter Südostwind auf, in den Nordalpen macht sich zunehmend Föhn bemerkbar. Die Temperaturen erreichen 28 bis 32 Grad.

Freitag drohen kräftige Gewitter

Am Freitag bleibt es zunächst vielerorts noch sonnig, auch wenn ausgedehnte Schleierwolken über das Land ziehen.

In Vorarlberg und entlang des Alpenhauptkamms verdichten sich die Wolken allerdings bereits am Morgen. Dort können erste Regenschauer und Gewitter auftreten.

Im weiteren Tagesverlauf breiten sich die Niederschläge weiter aus und verstärken sich. Dabei besteht örtlich auch Unwettergefahr. Von Unterkärnten bis ins Weinviertel dürfte es hingegen bis zum Abend überwiegend trocken bleiben.

Mit den Gewittern kann stürmischer Westwind aufkommen. Im Bergland weht gleichzeitig föhniger Südwind.

Trotz des Wetterwechsels wird es noch einmal ausgesprochen warm: Die Temperaturen steigen am Freitag auf 30 bis 35 Grad.

Samstag bringt Abkühlung

Am Samstag startet der Tag im Süden und Südosten noch mit dichteren Wolken und letzten Regenschauern.

Nördlich des Alpenhauptkamms zeigt sich dagegen bereits am Morgen häufiger die Sonne. Im Tagesverlauf setzt sich das freundlichere Wetter auch in den zunächst stärker bewölkten Regionen zunehmend durch.

Am Nachmittag bilden sich über den Bergen einige Quellwolken. Schauer oder Gewitter bleiben aber eher die Ausnahme.

Die Höchstwerte liegen bei 23 bis 29 Grad.

Sonntag wieder heißer

Am Sonntag wechseln sich sonnige Abschnitte und durchziehende Wolken ab.

In Richtung Mariazellerland besteht am Nachmittag eine geringe Wahrscheinlichkeit für einzelne Regenschauer. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen.

Temperaturmäßig geht es wieder deutlich nach oben: Die Höchstwerte erreichen 28 bis 33 Grad.