Araber verkaufen Tourismus-Juwel in Bosnien – neuer Besitzer überrascht

Ein Rüstungsunternehmen übernimmt ein Skigebiet – und beendet damit eine ungewöhnliche Ära katarischer Investitionen in Bosnien.

Der Touristenkomplex Ski Rostovo bei Bugojno hat einen neuen Eigentümer – und dieser kommt aus Bosnien-Herzegowina. Die Firma Danial S aus Tešanj hat den bekannten Ski- und Touristikkomplex übernommen und beendet damit eine mehrjährige Phase unter katarischer Trägerschaft.

Bisher befand sich die Anlage im Besitz der Al Shaabi Company d.o.o. Bugojno, hinter der katarisches Kapital stand – namentlich Ahmed Mohammed AA Al-Shaabi. Zu Jahresbeginn war der rund 64.000 Quadratmeter große Komplex für 800.000 Euro zum Verkauf angeboten worden; der tatsächlich erzielte Kaufpreis ist nicht öffentlich bekannt. Zum Objekt gehören ein Hotel mit 32 Betten, ein Ethno-Dorf mit weiteren 50 Schlafplätzen, eine Skipiste mit Liften sowie weitere Infrastruktur.

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Branchenfremder Käufer

Die Übernahme ist insofern bemerkenswert, als Danial S aus einem völlig anderen Wirtschaftsbereich stammt. Nach eigenen Angaben entstand das Unternehmen bereits 2000 innerhalb der Tešanjer Firma Koteks und ist seit 2004 als eigenständiges Unternehmen tätig. Danial S ist vor allem auf den Verkauf und Vertrieb von Waffen, Munition und Spezialausrüstung sowie auf Ausrüstung für Polizei-, Militär- und Sicherheitsstrukturen spezialisiert. Mit Ski Rostovo steigt das Unternehmen nun in die Tourismusbranche ein. Haris Sejdić hat zugleich die Funktion des Direktors des Komplexes übernommen.

Für Ski Rostovo könnte der Eigentümerwechsel auch wirtschaftlich neue Impulse bringen. Wie BiznisInfo berichtet, hat der neue Eigentümer die Leitung des Komplexes bereits übernommen und neue Mitarbeiter gesucht, um das touristische und gastronomische Angebot weiterzuentwickeln. Die Familie Sejdić ist in den Geschäftskreisen von Tešanj und Bosnien-Herzegowina bekannt und steht neben Danial S auch hinter dem Unternehmen Koteks.