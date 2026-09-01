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Teuerung

3,2 Prozent Inflation: Sprit und Heizöl sorgen für neuen Preisschub

3,2 Prozent Inflation: Sprit und Heizöl sorgen für neuen Preisschub
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Österreichs Inflation zieht wieder an – und ein bestimmter Kostenfaktor treibt den Anstieg fast im Alleingang.

Die Teuerungsrate in Österreich hat im August einen neuen Wert erreicht: Laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria kletterte die Inflation auf 3,2 Prozent – nach 2,8 Prozent im Juli.

Energiekosten als Treiber

Verantwortlich für diesen Anstieg um 0,4 Prozentpunkte sind in erster Linie die Energiekosten. Treibstoffe und Heizöl lagen im August um 10,0 Prozent über dem Vorjahresniveau. Manuela Lenk von der Statistik Austria hält dazu fest: „Dieser Anstieg von 0,4 Prozentpunkten geht fast ausschließlich auf Preisschübe bei Treibstoffen und Heizöl zurück.“

Lebensmittel vs. Dienstleistungen

Ein anderes Bild zeigt sich bei Lebensmitteln: Dank der reduzierten Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel blieb der Preisauftrieb im Bereich Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak mit einem Jahresplus von 0,2 Prozent vergleichsweise gering. Deutlicher fiel hingegen die Verteuerung bei Dienstleistungen aus, die im August um 4,3 Prozent zulegten. Industriegüter verteuerten sich im selben Zeitraum um 0,5 Prozent.

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