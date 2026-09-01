Mordverdacht im Gefängnis: 19-Jähriger tot in Zelle

In der Jugendabteilung der Justizanstalt Klagenfurt ist ein 19-jähriger Häftling in der Nacht auf Dienstag ums Leben gekommen. Als dringend tatverdächtig gilt ein Mitinsasse. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Kärnten.

Kehle durchtrennt

Der Vorfall spielte sich in einem Zwei-Personen-Haftraum der Jugendabteilung ab. Nach Informationen der „Kronen Zeitung“ soll dem 19-Jährigen mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Kehle durchtrennt worden sein. Offiziell halten sich die Behörden zu den näheren Tatumständen noch bedeckt. Notarzt und Polizei waren vor Ort, auch der Amtsarzt wurde verständigt.

Als dringend tatverdächtig gilt der Mitinsasse des 19-Jährigen. Tina Frimmel-Hesse, Leiterin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, erklärte: „Wir können den Vorfall bestätigen, aber wir stehen noch am Anfang der Ermittlungen.“

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Obduktion angeordnet

Die Erhebungen durch das Landeskriminalamt Kärnten laufen auf Hochtouren. Zur eindeutigen Klärung der Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet. Aus der Staatsanwaltschaft hieß es: „Die genauen Umstände müssen erst aufgeklärt werden.“

Neben den strafrechtlichen Ermittlungen soll der Vorfall auch innerhalb der Justizanstalt vollständig aufgearbeitet werden. Das Justizministerium kündigte an, den Fall „selbstverständlich vollständig – auch intern“ aufzuklären.