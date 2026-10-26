Sechste Minute, ein Pass, ein Tor – und Luka Modric schreibt in Udine mit 41 Jahren ein weiteres Stück Serie-A-Geschichte.

Mit 41 Jahren trumpft Luka Modric in Udine abermals auf: Der kroatische Mittelfeldspieler legt Milans Führung auf und schraubt seinen Serie-A-Rekord für Assists von Spielern über 40 auf vier.

Der AC Milan setzte sich auswärts im Friuli mit 2:0 gegen Udinese durch, und Modric stellte früh die Weichen. In der 6. Minute erkannte der Routinier den Lauf von Christian Pulisic und spielte den Ball punktgenau durch die Abwehrreihe.

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Pulisic verwertete zur Führung, die die Rossoneri bis zum Schlusspfiff verwalteten. Für Menschen mit BKS-Wurzeln in Österreich hat der Auftritt eines der prägenden Spielgestalter Europas besondere Bedeutung: Auch in den Topligen macht Erfahrung den Unterschied.

Historische Bestmarke

Laut Opta hat seit der Rückkehr der Serie A zum Format mit 20 Klubs in der Saison 2004/05 kein Spieler nach dem 40. Geburtstag mehr Assists gesammelt als Modric. Mit nun vier Vorlagen zog er an Zlatan Ibrahimovic (drei) vorbei. Zugleich ist Modric der älteste Assistgeber der Ligageschichte.

Diese Bestmarke hatte er bereits zuvor aufgestellt und nun weiter ausgebaut. Die Zahl hat statistisches Gewicht und unterstreicht, wie prägend der Kroate nach wie vor für Milans Spielaufbau ist.

Der Führungstreffer fiel früh: Modrics Zuspiel hebelte Udines Defensive aus, Pulisic schloss frei vor dem Tor ab. Milan hatte weite Strecken der Partie im Griff und brachte das 2:0 souverän über die Zeit. Zudem fand der Kroate mit einem starken Pass Fikayo Tomori und hielt damit Udines Abwehr auf Trab.

Davide Bartesaghi bereinigte die aufkeimende Gefahr. Eine späte Gelbe Karte für Modric blieb in einer abgeklärten Vorstellung bloß eine Randnotiz.

Italiens Pressestimmen

Italiens Medien strichen den Einfluss des Kroaten heraus. Eurosport Italia vergab die Note 7: „Ein herrlicher Pass auf Pulisic, nach dem Milan in Führung ging. Dazu ein brillantes Zuspiel in den freien Raum auf Tomori. Er weiß immer, was zu tun ist. Die Gelbe Karte in der Schlussphase hätte er sich sparen können, aber das ist nur ein kleiner Makel in einer erstklassigen Leistung.“

MilanNews bewertete mit 6,5 und betonte: „Der Pass, mit dem er Pulisics Tor einleitete, war perfekt … Den Rest der Partie über lenkte er das Spiel, und auch mit einer starken Rückwärtsbewegung nach einem Udinese-Konter machte er auf sich aufmerksam.“

Auch Milan Vibes vergab eine 7 und hob die Bedeutung von Routine in angespannten Phasen hervor: „In Zeiten einer großen Krise muss sich Milan auf Qualität und Erfahrung verlassen … Die gesamte zweite Halbzeit über kontrollierte er das Spiel und gab bis zur letzten Minute alles.“