Buntes Programm am Nationalfeiertag: Das ist heute in Wien los

Türen auf, Düsenjets im Anflug: Am Heldenplatz trifft Staatsspitze auf Publikum und manche Räume öffnen sich nur an diesem einen Tag.

Am Montag steht Österreich im Zeichen des Nationalfeiertags, den das Land mit Kranzniederlegungen, einer Angelobung und der großen Leistungsschau auf dem Heldenplatz begeht. Zentrale Institutionen wie Parlament, Hofburg und Bundeskanzleramt sperren ihre Türen für Besucher auf, der ORF begleitet den Tag mit einem Live-Programm.

Hintergrund des Feiertags ist der Beschluss der immerwährenden Neutralität, der am 26. Oktober 1955 gefasst wurde. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hob im Vorfeld hervor, dass die Neutralität „nach wie vor die österreichische Identität“ bestimme und das Bundesheer „untrennbar zum Nationalfeiertag“ gehöre.

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Programm Heldenplatz

Den Auftakt bilden Kranzniederlegungen durch den Bundespräsidenten, die Bundesregierung und Opferverbände. Danach ziehen Flugzeuge wie Eurofighter und C-130 „Hercules“ über den Platz hinweg. Es folgt die Angelobung von 1.200 Rekruten, und Fallschirmspringer setzen auf dem Platz auf.

Nachmittags landet der Hubschrauber AW169 „Lion“. Um 17.00 Uhr erklingt der Zapfenstreich, ehe die Panzerkolonne abrückt. Den Ablauf gewährleisten mehr als 900 Soldatinnen, Soldaten, Zivilbedienstete und Grundwehrdiener.

Jugendliche und Familien finden einen Cyber-Escape-Room, einen Drohnenparcours und einen Kletterturm vor. Eine Heeresschau in kleinerem Rahmen hatte bereits am Samstag und Sonntag stattgefunden, teilweise beim Burgtheater.

Offene Türen

Das Parlament lädt zu Rundgängen durch die Sitzungssäle und auf die Rampe, die ansonsten hochrangigen Gästen vorbehalten bleibt. Zudem können Besucher mit Abgeordneten sämtlicher Fraktionen ins Gespräch kommen.

Das Bundeskanzleramt gewährt Einblick in seine Repräsentationsräume und bietet ein „Meet and Greet“ mit Christian Stocker, Claudia Bauer und Alexander Pröll (alle ÖVP) an. In der Hofburg lässt die Präsidentschaftskanzlei ihre Repräsentationsräumlichkeiten besichtigen.

Ein Programm halten ebenso der Verfassungsgerichtshof und der Verwaltungsgerichtshof bereit; beim VfGH gewähren Christoph Grabenwarter, Verena Madner und Georg Lienbacher persönlich Einblicke. Bei freiem Eintritt veranstalten die Österreichische Nationalbibliothek und ihre Museen einen „Tag der offenen Tür“, und auch in den Bundesländern ist der Zutritt vielerorts gratis. Am Wiener Rathausplatz stellen sich beim Sicherheitsfest Hilfs- und Einsatzorganisationen vor, zum Programm zählen eine WEGA-Show sowie Vorführungen von Therapie-, Rettungs- und Polizeihunden.

Die Angelobung auf dem Heldenplatz zeigt ORF2 live, am Abend schließen die Rede des Bundespräsidenten und das Finale von „9 Plätze – 9 Schätze“ an. Nähere Informationen sind auf tv.ORF.at abrufbar.

Wer nicht persönlich dabei sein kann, erhält über das Programm einen kompakten Überblick über die wichtigsten Momente des Tages. Laut ORF-Wetterredaktion ist am Montag ein Wechsel aus Sonne und Wolken zu erwarten, teils weht starker Westwind, die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 16 Grad.

Empfohlen werden windfeste Kleidung und eine frühe Anreise zum Heldenplatz.