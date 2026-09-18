Fall Gunkl: Kind abgenommen, weil Mutter mit 19 Hunden lebte

Ein bekannter Kabarettist, schwere Vorwürfe und ein Geflecht aus Abhängigkeit, Geld und Druck – der Fall hat es in sich.

Günther „Gunkl“ Paal, einer der bekanntesten Kabarettisten Österreichs, sieht sich mit schwerwiegenden strafrechtlichen Vorwürfen konfrontiert. Die Anklage umfasst sexuellen Missbrauch sowie den Besitz von kinderpornografischem Material. Im Zentrum des Falls stehen zudem komplexe soziale Verflechtungen mit der Kindsmutter und deren Mutter.

Konkret wird Paal vorgeworfen, die Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin sexuell missbraucht zu haben. Das Mädchen wurde im März 2021 geboren und ist mittlerweile fünf Jahre alt. Bei einer Hausdurchsuchung wurden auf einem älteren PC 960 Bilddateien und 19 Videodateien mit sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial sichergestellt. Der aktuelle Laptop, den Paal bei Treffen mit den Frauen verwendet haben soll, ist weiterhin verschwunden.

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Der sexuelle Missbrauch von Unmündigen im Sinn von § 207 StGB ist in Österreich mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bedroht. Der Besitz von pornografischen Darstellungen Minderjähriger ist in Österreich nach § 207a StGB mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren strafbar.

Familiäre Verflechtungen

Die Kinder der 42-jährigen Kindsmutter wurden von der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) in Obhut genommen. Laut den vorliegenden Angaben steht diese Maßnahme nicht im Zusammenhang mit den Missbrauchsvorwürfen gegen Paal, sondern mit einer Überforderungssituation und dem Verdacht auf Vernachlässigung. Die Frau lebte gemeinsam mit 19 Hunden in einem Haushalt und betreibt ein Massagestudio. Paal hatte sie über eine Internetplattform kennengelernt.

Ihr Rechtsvertreter Wolfgang Wendt erläuterte die familiäre Situation der Kinder: „Das Mädchen ist in einem Kriseninterventionszentrum, der Bub lebt bei Pflegeeltern.“ Wendt schilderte auch das Verhältnis der Großmutter zu Paal: „Die Großmutter war in ihn verliebt. Sie hat sich immer gefreut, wenn er gekommen ist. Weil er lustig war.“

Mutmaßliche Erpressung

Parallel zu den Missbrauchsvorwürfen ermittelt die Staatsanwaltschaft auch gegen die Kindsmutter und deren Mutter wegen schwerer Erpressung. Die beiden Frauen sollen Paal über einen längeren Zeitraum mit der Veröffentlichung kompromittierender Informationen unter Druck gesetzt und dadurch insgesamt rund 189.000 Euro von ihm verlangt beziehungsweise erhalten haben. Nach seiner Selbstanzeige im Mai 2026 begannen die Ermittler, die Kommunikation der Frauen zu überwachen.

Eine abgehörte Aussage soll den anhaltenden Charakter der Geldforderungen verdeutlichen: „Zu Weihnachten muss er wieder was zahlen.“ Nachdem Paal sich im Mai 2026 selbst an die Polizei gewandt hatte, begannen die Ermittler, die Telefonate der Frauen abzuhören. Anfang Juni wurden die beiden Frauen schließlich festgenommen, als es um die Übergabe weiterer 30.000 Euro ging. Laut dem Rechtsvertreter der Kindsmutter zeigen sich die beiden Frauen hinsichtlich der Erpressung geständig; gegen sie wurde ebenfalls Anklage erhoben.