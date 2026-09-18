Durchfall beim Wettkampf: Athletin entschuldigt sich

Ein Wettkampf in Peking, ein peinlicher Moment und ein virales Video – jetzt meldet sich die Athletin mit klaren Worten.

Die australische Hyrox-Athletin Joanna Wietrzyk hat sich nach einem Zwischenfall beim Wettkampf in Peking öffentlich zu Wort gemeldet und eine Entschuldigung ausgesprochen.

Die 24-Jährige hatte das Rennen in der chinesischen Hauptstadt trotz eines Magen-Darm-Unfalls zu Ende geführt und dabei den ersten Platz belegt. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Wochenende; Aufnahmen davon verbreiteten sich rasch in sozialen Netzwerken und sorgten weltweit für Aufsehen. Im Nachgang verzichtete Wietrzyk auf ihren Sieg und ließ sämtliche ihr zugesprochene Punkte durch die Veranstalter streichen.

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Wietzryks Entschuldigung

Hyrox ist ein international ausgetragener Ausdauerwettkampf, der Athleten aus aller Welt anzieht. Beim Pekinger Event traf Wietrzyk ein akutes Magen-Darm-Problem, das sie dennoch nicht zum Aufgeben bewog. Sie setzte das Rennen fort und überquerte als Erste die Ziellinie. Die Reaktionen auf die kursierenden Bilder fielen deutlich aus – Kritik richtete sich sowohl an die Sportlerin selbst als auch an die Verantwortlichen des Wettkampfs.

Über ihren Instagram-Kanal wandte sich Wietrzyk anschließend an die Öffentlichkeit. In ihrer Stellungnahme erklärte sie: „Ich möchte mich aufrichtig bei den Menschen in China, meinen Mitstreitern, den Zuschauern und den Hyrox-Veranstaltern entschuldigen.“ Sie schilderte, dass sie sich unmittelbar vor dem Start beschwerdefrei gefühlt und keinerlei Anzeichen einer Erkrankung wahrgenommen habe. Zugleich räumte sie ein: „Rückblickend hätte ich die Strecke verlassen müssen. Ich übernehme die Verantwortung für mein Verhalten und es tut mir leid für die Unannehmlichkeiten, die ich verursacht habe.“

A pesar de sufrir severos problemas fisiológicos e incontinencia durante la competencia en Pekín, la atleta Joanna Wietrzyk no abandonó la prueba, mantuvo la firmeza y se sobrepuso a las adversidades hasta conquistar la victoria.

https://t.co/sL5ohNBpHm — El Pergamino (@ElPergaminosv) September 14, 2026

Regelwerk-Überarbeitung

Als Konsequenz aus dem Vorfall kündigte HYROX an, die bestehenden Regeln für den Umgang mit gesundheitlichen Zwischenfällen zu konkretisieren. Race Directors sollen künftig Athleten aus dem Rennen nehmen können, wenn deren Zustand ein Risiko für sie selbst oder andere Teilnehmer darstellt. Ein Ausschluss aus diesem Grund wird in der Wertung als „Did Not Finish“ (DNF) geführt. Die offiziellen HYROX-Bestimmungen sehen grundsätzlich bereits vor, dass Teilnehmer bei gesundheitlichen Problemen oder bei einem Verstoß gegen Sicherheits- und Veranstaltungsregeln vom Rennen ausgeschlossen werden können.