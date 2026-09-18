Toter Säugling in Kühltasche gefunden – Ermittlungen laufen

Ein toter Säugling, eine Kühltasche und ein Paar auf der Flucht – ein Fund in Athen wirft erschreckende Fragen auf.

In Athen wurde am 30. August die Leiche eines Säuglings in einer Kühltasche aufgefunden. Die Eltern des Kindes befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Zum Vorschein kam der Fund im Zuge einer Zwangsräumung jener Wohnung, in der Natascha G. (38) und Vassileios S. (43) zuletzt gelebt hatten. Zunächst gaben die beiden an, ihr Kind sei eines natürlichen Todes gestorben. Nach Angaben des Anwalts soll der Säugling bereits seit mehreren Jahren tot gewesen sein. Die Eltern sollen den Leichnam bei mehreren Umzügen mitgenommen und jeweils in der neuen Unterkunft aufbewahrt haben.

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Ermittlungen gegen Eltern

Mittlerweile behaupten die Eltern, eine Person aus dem Verwandtenkreis trage die Verantwortung für den Tod des Kindes. Nach Angaben ihres Anwalts soll das Baby zehn Messerstiche erlitten haben. Die Eltern bestreiten, selbst für die Verletzungen verantwortlich zu sein, und machen eine dritte Person dafür verantwortlich.

Ungeklärt bleibt dennoch, weshalb das Paar zu keinem Zeitpunkt die Polizei einschaltete und den Leichnam über Monate hinweg mit sich führte. Auch deutsche Behörden befassen sich mit dem Fall. Die griechischen Behörden haben die Hamburger Polizei im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens über den Fund informiert. Nach Angaben der Hamburger Polizei wird derzeit geprüft, ob und in welchem Umfang deutsche Behörden zuständig sind. Der 43-jährige Grieche und die 38-jährige Deutsche sollen in der Vergangenheit in Hamburg gelebt haben.

Wechselnde Aufenthalte

Nach Angaben des Anwalts wechselte das Paar über mehrere Jahre hinweg regelmäßig die Unterkunft. Die Wohnungen sollen unter anderem über Airbnb gebucht worden sein. Psarras zufolge nahmen die beiden den Leichnam bei den Umzügen jeweils mit und bewahrten ihn anschließend in der neuen Unterkunft auf.

Das Kind habe den Namen Leonidas getragen. Laut Anwalt soll der Säugling bereits zu Lebzeiten gesundheitliche Probleme gehabt und ärztliche Behandlung erhalten haben. Die Eltern erklärten, sie hätten den Leichnam aufgrund ihrer persönlichen Situation nicht beerdigen können. Welche Angaben zum Tod des Kindes zutreffen und welche Rolle die Eltern sowie die von ihnen genannte dritte Person tatsächlich spielten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.