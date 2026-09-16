Kinder streiten um Ball – Eltern prügeln sich mit Holzstücken

Ein Ball, fünf Verletzte, Pfefferspray – was Kinder im deutschen Stadthagen entzweite, brachte ihre Eltern vor die Polizei.

Was als harmloser Streit unter Kindern begann, endete am Dienstagabend, dem 15. September 2026, in Stadthagen mit einem Großeinsatz der Polizei. Auslöser war ein Streit um einen Ball, der zunächst nur die Kinder betraf – doch als sich die Eltern einmischten, verlor die Situation rasch jede Kontrolle.

Um 19.50 Uhr rückten Beamte in der Hüttenstraße in der niedersächsischen Stadt an und setzten schließlich Pfefferspray ein, um die aufgebrachten Erwachsenen voneinander zu trennen. Bei der Auseinandersetzung kamen auch Holzstücke von zerbrochenen Möbeln als Waffen zum Einsatz.

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Schwere Verletzungen

Besonders schwer traf es einen 26-jährigen Mann, der mit ernsthaften Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Vier weitere Personen – zwei Männer im Alter von 31 und 35 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 25 und 29 Jahren – zogen sich leichtere Verletzungen zu.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen der Polizei laufen nun auf mehreren Ebenen: Zum einen muss geklärt werden, wer an der körperlichen Auseinandersetzung konkret beteiligt war und wer wen angriff. Zum anderen wird gegen sämtliche erwachsene Beteiligte wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Was genau den ursprünglichen Streit unter den Kindern auslöste und wem der Ball letztlich gehörte, ist derzeit noch nicht geklärt.