Trotz Gewalt-Geständnis: JP Kraemer startet neues Mega-Projekt

Zwölf Millionen Euro, 40.000 Quadratmeter, ein großer Name – und ein Projekt, das unter denkbar schwierigen Umständen Gestalt annimmt.

Auf einem rund 40.000 Quadratmeter großen Areal im nordrhein-westfälischen Schwerte laufen die Vorbereitungen für ein Großprojekt unter der Federführung von Jean Pierre Kraemer. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf zwölf Millionen Euro. Nach übereinstimmenden Medienberichten wurde das Gelände auf dem ehemaligen Brüninghaus-Areal, direkt an der Autobahn A1 gelegen, für etwa 12 Millionen Euro von Kraemer beziehungsweise seinem Firmenverbund erworben. Eine formelle Schlüsselübergabe für das Projekt hat bereits stattgefunden.

JP World Schwerte

Das Grundstück ist Teil eines 17 Hektar umfassenden ehemaligen Industriegeländes und soll künftig als sogenannte „JP World“ genutzt werden. Vorgesehen sind unter anderem Werkstätten, das PACE-Automobilmuseum, ein Burgerladen namens Big Boost Burger, Büroflächen sowie eine T-Shirt-Produktion. Hinzu kommt die Pflege- und Fahrzeugaufbereitungsmarke Dr. Glossy. Die unmittelbare Nähe zur Autobahn A1 gilt dabei als standörtlicher Vorteil.

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Schwierige Phase

Die Umsetzung des Projekts fällt in eine schwierige Phase für den Investor. Ende August räumte Kraemer in einer öffentlichen Videobotschaft ein, gegenüber seiner Noch-Ehefrau Julia Meck gewalttätig geworden zu sein, und kündigte an, sich für eine Therapie zurückzuziehen.

Die Arbeiten auf dem Gelände werden unterdessen von seinen Mitarbeitern fortgeführt.