Zwei schwere Verletzungen überschatten Liverpool-Sieg (VIDEOS)

Ein Abend in Liverpool, der Galatasaray in jeder Hinsicht trifft – auf dem Rasen, aber vor allem daneben.

Anfield Road, 77. Minute. Noa Lang rutscht weg, prallt gegen die Bande hinter dem Tor – und was zunächst wie eine harmlose Szene wirkt, entwickelt sich innerhalb von Sekunden zu einem der erschreckendsten Momente des Abends. Der 26-jährige Niederländer liegt am Boden, hält seinen blutenden Daumen in die Höhe, kann selbst nicht hinsehen. Sofort stürmen Betreuer des türkischen Tabellenführers aufs Feld. Lang kommt kurz auf die Beine – muss sich dann aber wieder setzen. Der Schiedsrichter fordert die Trage an.

Immer wieder kommen Mitspieler zu ihm, beugen sich herunter. Die Blicke sprechen Bände. Schließlich wird Lang abtransportiert, auf der Trage wirkt er wie weggetreten. Auf Fotos ist zu sehen, wie er seinen Daumen festhält – der Finger scheint halb abgerissen. Galatasaray-Trainer Okan Buruk sagt nach dem Abpfiff: „Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus, es ist ein ernstes Problem mit seinem Finger.“ Am nächsten Morgen bestätigt der Klub: Lang hat eine tiefe Schnittwunde am Daumen erlitten und wurde noch in Liverpool, begleitet von den Teamärzten, operiert.

Osimhens Armbruch

Dabei hatte der Abend für Galatasaray schon viel früher seinen ersten Schockmoment geliefert. 10. Minute, Anfield Road: Victor Osimhen prallt in einem Zweikampf hart mit Liverpool-Verteidiger Konate zusammen und bleibt am Boden liegen. Während der 27-jährige Nigerianer am Unterarm behandelt wird, drängen einige Liverpool-Profis darauf, die Behandlung außerhalb des Feldes fortzusetzen. Als Osimhen wieder aufsteht, geht er wütend auf Szoboszlai zu – die Situation muss erst beruhigt werden.

Mit Verband kehrt der Stürmer zurück, kann den Arm aber kaum bewegen. Zur Halbzeit bleibt er endgültig in der Kabine. Die Diagnose: Bruch des rechten Unterarms. Zunächst wird der Arm eingegipst, die Entscheidung über einen operativen Eingriff soll in den kommenden Tagen fallen.

Liverpools Torfestival

Dabei hatte das Hinspiel in Istanbul noch Hoffnung geweckt: ein 1:0, ein knappes Ergebnis, das Chancen ließ. Doch an der Anfield Road zerfällt dieser Vorsprung früh. In der 25. Minute bringt eine einstudierte Ecke die Führung für Liverpool: Mac Allister legt flach zurück auf Szoboszlai, der aus dem Rückraum ins linke Eck trifft – Cakir hat keine Chance.

Nach der Pause folgt die Entscheidung im Doppelpack. In der 51. Minute bedient Salah den eingewechselten Ekitiké, der nur noch einschieben muss. Keine zwei Minuten später erhöht Gravenberch nach einem Abpraller auf 3:0. Den Schlusspunkt setzt Salah selbst – in der 62. Minute trifft der Ägypter zum 4:0 und schreibt dabei Champions-League-Geschichte: Er ist nun der erste afrikanische Spieler, der in diesem Wettbewerb 50 Tore erzielt hat.