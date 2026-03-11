Glücklichstes Land der Welt verlost Traumurlaub – Staat zahlt alles

Das glücklichste Land der Welt verlost eine Auszeit – und übernimmt dafür sogar die Kosten. Der Haken? Keiner.

Finnland, das im weltweiten Vergleich regelmäßig als glücklichstes Land abschneidet, lädt mit einem internationalen Gewinnspiel dazu ein, genau dieses Glück persönlich zu erfahren. Verlost wird ein einwöchiger Aufenthalt inmitten der unberührten finnischen Natur – sämtliche Reise- und Unterkunftskosten trägt der Staat. Das Angebot richtet sich an alle, die dem Gedränge überlaufener Touristenziele den Rücken kehren wollen und stattdessen eine sogenannte „Coolcation“ suchen: eine erfrischende Auszeit in der Finnischen Seenplatte, der größten Seenregion des gesamten europäischen Kontinents.

Natur & Entschleunigung

Die Region besticht durch ein weitläufiges Netz aus Tausenden Seen und dichten grünen Wäldern – ein Landschaftsbild, das geradezu nach Entschleunigung verlangt. Im Mittelpunkt steht das bewusste Abschalten: Angeln auf stillen Gewässern, Wandern durch nordische Urwälder, das Ritual der finnischen Sauna mit anschließendem Bad im kühlen Wasser sowie der Genuss regionaler Spezialitäten aus naturnahen Zutaten gehören zum Programm.

Heli Jimenez, Marketingdirektorin bei Business Finland, erklärt, dass Reisende immer wieder nach dem Geheimnis des finnischen Glücks fragen. Die Antwort, so Jimenez, findet sich in der Finnischen Seenplatte – einem Ort, an den selbst Finnen immer wieder zurückkehren, um dem Tempo des modernen Alltags zu entkommen und sich auf das Wesentliche zu besinnen.

Bewerbung & Teilnahme

Wer im Juni 2026 dabei sein möchte, kann sich noch bis zum 29. März 2026 um 23:59 Uhr über die offizielle Projektwebsite bewerben. Die ausgewählten Reisen finden im Jänner statt.

Die Teilnahme bietet die Möglichkeit, nicht nur das Leben im glücklichsten Land der Welt hautnah kennenzulernen, sondern auch die nachweislich positiven Wirkungen der Natur auf Wohlbefinden, Produktivität und psychische Gesundheit am eigenen Leib zu spüren.