QR-Code: Erste Supermarktkette ersetzt Strichcode

Seit Jahrzehnten ist er aus dem Supermarkt nicht wegzudenken: der Strichcode an der Kasse. Doch seine Ära könnte sich dem Ende nähern. Händler rund um den Globus bereiten sich darauf vor, die vertrauten Barcodes durch zeitgemäße Alternativen abzulösen – und die erste Supermarktkette hat diesen Schritt bereits eingeleitet.

Fachleute gehen davon aus, dass der Handel nun vor einem grundlegenden Systemwechsel steht. In Zukunft könnte ein einziger Smartphonescan genügen, um sämtliche relevanten Produktinformationen in Echtzeit abzurufen. Wer als Händler nicht Schritt hält, riskiert, den Anschluss zu verlieren.

Mehr Daten

Der Grund für den Wandel liegt in den technischen Möglichkeiten: Quadratische QR-Codes sind in der Lage, ein Vielfaches an Daten zu speichern. Ein herkömmlicher Barcode beschränkt sich auf grundlegende Angaben wie Produktname, Hersteller und Preis – QR-Codes hingegen bieten Raum für weiterführende Informationen wie Inhaltsstoffe, Allergene oder sogar Rezeptvorschläge.

Völlig neu ist die Technologie freilich nicht: Spätestens während der Pandemie fand der QR-Code seinen Weg in den Massenalltag, etwa über digitale Speisekarten in der Gastronomie. Seither taucht er zunehmend auch auf Produktverpackungen auf, um Verbraucherinnen und Verbrauchern Zugang zu Zusatzinformationen oder Webseiten zu ermöglichen.

Mehr zum ThemaFor the Love of Ice Cream: Eskimo eröffnet die Eissaison mit neuen Sorten⇢

Globaler Systemwechsel

Koordiniert wird der Übergang von der Organisation GS1, die weltweit für die Zuteilung von Produktnummern zuständig ist. GS1 hat sich das Ziel gesetzt, dass bis Ende 2027 alle Händler weltweit in der Lage sind, die nächste Generation von Codes zu lesen. Deren Angaben zufolge haben zahlreiche Händler bereits reagiert: In Großbritannien soll laut einem Bericht der Zeitung Metro fast jeder zweite Händler seine Kassensysteme bereits entsprechend umgerüstet haben.

Erste Praxistests sind bereits angelaufen. Die britische Supermarktkette Tesco erprobt QR-Codes derzeit bei Frischprodukten wie Zitronen, Fleisch und Würsteln.

Parallel dazu treiben auch internationale Konzerne wie L’Oréal, Unilever und Procter & Gamble die Entwicklung aktiv voran.