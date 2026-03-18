For the Love of Ice Cream: Eskimo eröffnet die Eissaison mit neuen Sorten

Ein Klassiker kehrt zurück, fünf Schichten Eis feiern Europapremiere – Eskimo startet 2026 mit dem bisher größten Programm.

Die Eissaison 2026 in Österreich beginnt mit einem Paukenschlag: Das legendäre Brickerl kehrt zurück – und das mit einer medialen Resonanz, die bislang ohne Vergleich ist. Eskimo läutet die neue Saison so lautstark ein wie noch nie zuvor.

Das Brickerl, bestehend aus cremigem Schokoladeneis mit Kakaoglasur auf einem Holzstiel, war seit 1973 Teil des Eskimo-Sortiments und wurde 2024 aus dem Programm genommen. Das nur zweijährige Fehlen macht die Rückkehr des Klassikers zu einem besonderen Ereignis für Eisfans.

Eis gehört in Österreich längst nicht mehr ausschließlich zum Sommer – es wird das ganze Jahr über genossen. Doch sobald die Temperaturen klettern, entfaltet die kühle Süßigkeit ihre unverwechselbare Anziehungskraft. Auf dem Balkon, nach einem langen Arbeitstag, beim Radfahren, am See, beim Schlendern durch die Stadt, im Kino oder im Freizeitpark: Eiscreme ist und bleibt das Genusserlebnis, das Körper und Geist gleichermaßen verwöhnt.

Neue Produkte 2026

Das Brickerl-Comeback ist dabei nur der Auftakt eines umfangreichen Programms. Eskimo präsentiert für 2026 eine ganze Reihe neuer Produkte – von ungewöhnlichen Konzepten über trendige Signature-Sorten bis hin zu neuartigen Formaten. Fans von Mr. & Mrs. Lava dürfen sich auf Volcanix freuen, das erste fünfschichtige Eis Europas.

Die Marke Solero erweitert ihr Sortiment um zwei fruchtige Varianten der Solero bon bon. Magnum, bekannt für seine Premium-Positionierung, bringt mit La Pistache und La Pêche zwei von der Haute Couture inspirierte Signature-Sorten auf den Markt. Cremissimo setzt 2026 auf ein neues Konzept namens Soft & Crunchy, das mit einer patentierten Zwei-Kammer-Verpackung zum Selbermixen einlädt.

Cornetto ergänzt sein Angebot mit dem neuen Cornetto Max Pistachio. Bei den Wassereisen sorgt Twister Frrreeze mit seiner eckigen Form für frischen Wind. Das Stieleis Minecraft, inspiriert vom gleichnamigen Computerspiel, bietet einen besonderen Zusatznutzen: Über einen QR-Code auf dem Stiel lassen sich gratis Minecraft Character-Creator-Items im Spiel freischalten.