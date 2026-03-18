Penn besucht Selenskyj – und bekommt ein besonderes Geschenk (VIDEO)

Während Hollywood feierte, war Sean Penn anderswo – sein dritter Oscar musste ohne ihn verliehen werden.

Bei der 98. Oscarverleihung am Sonntag, den 15. März 2026, wurde Sean Penn mit dem Award als bester Nebendarsteller für seine Leistung in „One Battle After Another“ ausgezeichnet – es handelte sich dabei um seinen insgesamt dritten Oscar. Der 65-jährige Schauspieler war bei der Zeremonie in Hollywood jedoch nicht anwesend. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Penn befindet sich derzeit in der Ukraine, für die er sich seit Jahren als einer der prominentesten Unterstützer aus dem Hollywoodumfeld einsetzt.

Penns Ukraine-Besuch

Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bestätigte ein hochrangiger Vertreter der ukrainischen Regierung am Montag in Kiew, dass sich der US-amerikanische Schauspieler und Filmemacher zu einem „Privatbesuch“ in der Hauptstadt aufhalte, um die Ukraine zu „unterstützen“. „Er ist in der Ukraine, aber es handelt sich um einen Privatbesuch“, so der Regierungsvertreter wörtlich. Penn soll dabei auch von Präsident Wolodymyr Selenskyj empfangen worden sein.

Einem weiteren Regierungsvertreter zufolge plane Penn zudem einen Besuch „der Front“ im Osten der Ukraine.

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Langjähriges Engagement

Penn zählt zu den bekanntesten Fürsprechern der Ukraine in der internationalen Filmbranche und ist seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges bereits mehrfach in das Land gereist. Schon im Jänner 2022, als die russische Invasion einsetzte, hielt er sich in Kiew auf. Zu dieser Zeit drehte er einen Dokumentarfilm über Präsident Selenskyj, der 2023 auf der Berlinale in Berlin seine Premiere hatte.