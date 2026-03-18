Sarajevo-Schock: Wohnungspreise explodieren um 71 Prozent

Sarajevo hat sich still und leise in einen der dynamischsten Immobilienmärkte der Region verwandelt – mit Folgen, die viele Käufer kalt erwischen.

Bosnien und Herzegowina hat in den vergangenen fünf Jahren mit einem Preisanstieg von 71 Prozent die stärkste Verteuerung am Immobilienmarkt in der gesamten Adria-Region verzeichnet. Für 2026 prognostizieren Analysten einen weiteren Anstieg von rund zehn Prozent – und die Zahlen, die der Markt in Sarajevo bereits heute zeigt, hätten noch vor wenigen Jahren kaum jemand für realistisch gehalten. Eine Auswertung von mehr als 130 aktuellen Inseraten, kombiniert mit Daten von Agenturen, die tatsächlich abgeschlossene Transaktionen – nicht bloß Angebotspreise – erfassen, zeichnet ein klares Bild.

Der Medianpreis aller inserierten Objekte in Sarajevo liegt derzeit bei 5.302 Konvertible Mark pro Quadratmeter. Für eine durchschnittliche Zweizimmerwohnung mit 55 Quadratmetern bedeutet das einen Angebotspreis von rund 290.000 KM. Zum Vergleich: Dieselbe Wohnung war 2016 für etwa 95.000 KM zu haben – heute kostet sie mehr als das Dreifache.

Experten weisen dabei auf einen entscheidenden Punkt hin: Was inseriert wird, ist nicht das, was am Ende bezahlt wird. Die Schere zwischen Angebots- und Transaktionspreis ist so weit geöffnet wie nie zuvor. Käufern wird daher empfohlen, realisierte Verkaufspreise zu recherchieren, vergleichbare Objekte in derselben Lage gegenüberzustellen und versteckte Kosten nicht zu unterschätzen – Sanierungsbedarf, Installationen sowie Gebühren für die Eigentumsübertragung können die tatsächliche Gesamtrechnung erheblich nach oben verschieben.

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Regionaler Aufwärtstrend

Bosnien und Herzegowina führt die regionale Rangliste an, doch der Aufwärtstrend ist kein lokales Phänomen. Kroatien zählt innerhalb der EU zu den Ländern mit dem stärksten Preisauftrieb: Im dritten Quartal 2025 stiegen die Quadratmeterpreise im Jahresvergleich um 13,8 Prozent – die höchste Rate seit Anfang 2023. Belgrad hingegen befindet sich in einer Phase der Abschwächung: 2025 gab es dort Phasen der Stagnation, in einzelnen Stadtteilen sogar leichte Preisrückgänge bei Neubauten.

In Bosnien und Herzegowina ist von einer Beruhigung hingegen nichts zu spüren. Die Nachfrage übersteigt das Angebot nach wie vor deutlich, und Marktbeobachter sind sich einig: Die Ära leistbarer Immobilien ist vorbei. Als wesentlicher Preistreiber gilt die Diaspora – Bürger aus dem Gebiet des früheren Jugoslawiens halten derzeit zusammen rund 110 Milliarden Euro auf ihren Konten, und mangelndes Finanzwissen führt dazu, dass viele dieser Mittel in zusätzliche Immobilien fließen, statt in ein breit gestreutes Portfolio.

Sarajevos Stadtteilpreise

Ein differenziertes Bild ergibt sich beim Blick auf die einzelnen Stadtteile Sarajevos. Im Zentrum liegen Altbauten zwischen 5.500 und 7.500 KM pro Quadratmeter, Neubauten überschreiten die 8.000-KM-Marke, bei einzelnen Penthouse-Projekten werden sogar bis zu 11.000 KM aufgerufen. Breka und Kovacici gruppieren sich um einen Median von 6.300 KM/m², mit Spitzen bis 7.500 KM.

Stari Grad weist die größte Preisspanne der gesamten Stadt auf – von unter 2.100 bis zu 8.000 KM/m², je nach Zustand und Mikrolage. Während Bascarsija und Papagajka am oberen Ende liegen, fallen ältere Objekte an den Randlagen unter 3.000 KM. Novo Sarajevo und Grbavica bewegen sich zwischen 4.500 und 7.700 KM/m² bei einem Median von rund 5.400 KM, Marindvor erreicht bei sanierten Neubauten bis zu 6.600 KM.

Ilidza und Stup verzeichnen einen Median von knapp 4.900 KM/m², wobei Neubauten an bestimmten Standorten bereits die 5.800-KM-Schwelle überschreiten – ein Niveau, das bis vor Kurzem gehobenen Lagen vorbehalten war. Novi Grad und Dobrinja bieten eine Spanne von 3.200 bis 5.750 KM, und Vogoska sowie Rajlovac bleiben die einzige Zone, in der Neubauten noch um die 4.000 KM/m² zu finden sind.

Dass zwei Wohnungen gleicher Größe im selben Viertel zu völlig unterschiedlichen Preisen angeboten werden, hat seinen Grund. Die Mikrolage – Nähe zu Straßenbahnlinien, Schulen, Grünflächen oder schlicht der Ruf eines Gebäudes – kann den Preis innerhalb derselben Straße um mehrere hundert KM pro Quadratmeter verschieben. Käufer achten 2026 zunehmend auf Heizungsart, Dämmung, Betriebskosten, Aufzug und Garagenplatz.

Eine 60-Quadratmeter-Wohnung mit durchdachtem Grundriss erzielt oft einen besseren Preis als ein größeres, aber schlecht geschnittenes Objekt. Auch die Rechtslage spielt eine Rolle: Wohnungen mit sauberem Grundbuchauszug, ohne eingetragene Lasten und mit geregelter Eigentumsübertragung wechseln schneller den Besitzer – und näher am ursprünglich geforderten Preis.

Verkäufer, die ihren Angebotspreis bewusst weit über dem realistischen Marktwert ansetzen, um Verhandlungsspielraum zu schaffen, riskieren das Gegenteil: Das Inserat bleibt lange online, das Objekt verliert an Attraktivität, und am Ende wird oft unter jenem Preis verkauft, der bei einer realistischen Erstpositionierung problemlos erzielbar gewesen wäre.