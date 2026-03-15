Oscars 2026: Rekord für „Blood & Sinners“ – doch Favorit ist ein anderer

16 Nominierungen, ein Rekord – doch die eigentliche Spannung beginnt erst in der Nacht vom 15. auf den 16. März im Dolby Theatre.

Mit 16 Nominierungen hat „Blood & Sinners“ bereits vor der Oscarverleihung einen Rekord aufgestellt – doch die bloße Zahl an Nominierungen sagt wenig darüber aus, wie viele Trophäen am Ende tatsächlich vergeben werden. Denn die Konkurrenz durch „One Battle After Another“, das in der laufenden Preissaison bereits mehrfach abgeräumt hat, ist beträchtlich.

Dass viele Nominierungen nicht automatisch viele Siege bedeuten, zeigt ein Blick auf das Vorjahr: „Emilia Pérez“ und „The Brutalist“ gingen mit 13 beziehungsweise zehn Nominierungen ins Rennen, konnten am Ende aber nur zwei respektive drei Auszeichnungen einheimsen. Ganz anders verlief es für „Anora“, das aus sechs Nominierungen gleich fünf Siege machte – einschließlich des Preises für den besten Film.

Klarer Favorit

Das Academy-Voting, an dem rund 10.000 stimmberechtigte Mitglieder teilnahmen, schloss am 5. März. Die bisherige Preissaison deutet klar auf „One Battle After Another“ als Favoriten in der Kategorie Bester Film hin. Der satirische Politthriller von Paul Thomas Anderson folgt einer linksradikalen Gruppierung, die von einem rassistischen Polizisten verfolgt wird.

Für Anderson selbst könnte die Nacht ein persönlicher Triumph werden. Sein Film dominierte die Preissaison: Er gewann bei den Golden Globes, den BAFTAs, den Producers Guild Awards sowie den Critics Choice Awards jeweils den Hauptpreis. Auch als bester Regisseur wurde Anderson vielfach ausgezeichnet, unter anderem von der Directors Guild of America.

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Cooglers Chance

Dennoch bleibt Ryan Cooglers „Blood & Sinners“ ein ernstzunehmender Mitbewerber. Das in den 1930er-Jahren in Mississippi angesiedelte Drama erzählt von Afroamerikanern, die ein Juke Joint eröffnen – und in der Eröffnungsnacht gleich zwei Bedrohungen gegenüberstehen: Vampire und den Ku-Klux-Klan. Die Debatte rund um „#OscarsSoWhite“ mag an Lautstärke verloren haben, doch noch kein schwarzer Regisseur hat einen Regie-Oscar gewonnen – Coogler hätte die Chance, dieses Kapitel der Filmgeschichte zu schreiben.

Laut „Hollywood Reporter“ und „Variety“ sind zahlreiche Branchenkenner von einem Sieg des Films überzeugt. Neben der Hauptkategorie werden dem Film auch Chancen in den Bereichen Filmmusik und Casting eingeräumt.

Die übrigen nominierten Produktionen gelten mehrheitlich als Außenseiter. Das norwegische Familiendrama „Sentimental Value“ von Joachim Trier zählt zu den Favoriten auf den Auslandsoscar, als starker Konkurrent gilt der brasilianische Thriller „The Secret Agent“. Der österreichische Beitrag „Pfau – Bin ich echt?“ schaffte es hingegen nicht auf die Shortlist.

Jeweils neun Nominierungen entfallen auf „Marty Supreme“ von Josh Safdie und Guillermo del Toros „Frankenstein“. Timothée Chalamet könnte „Marty Supreme“ in der Hauptdarstellerkategorie zum Erfolg führen, während „Frankenstein“ vor allem in technischen Kategorien wie Make-up, Kostüm und Szenenbild punkten dürfte.

Ebenfalls im Rennen ist das Liebesdrama „Hamnet“ von Chloé Zhao – als einziger der nominierten Filme von einer Frau inszeniert. Das Werk über Agnes und William Shakespeare kommt auf acht Nominierungen und hat bereits einen Golden Globe gewonnen.

„Train Dreams“ von Clint Bentley sowie „F1″ von Joseph Kosinski mit Brad Pitt in der Hauptrolle werden vor allem in technischen Kategorien gehandelt.

In der Nacht vom 15. auf den 16. März wird im Dolby Theatre in Los Angeles feststehen, wer die Oscars mit nach Hause nimmt.