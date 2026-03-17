50.000 Einheiten geplant – Erste humanoide Roboter an der Ukraine-Front angekommen

Humanoide Roboter an der Front: Was lange nach Science-Fiction klang, ist in der Ukraine längst bittere Realität.

Die Ukraine hat sich längst zu einem der bedeutendsten Testfelder für moderne Militärtechnologie entwickelt – und zieht damit westliche Rüstungskonzerne wie Startups gleichermaßen an. Im Februar schickte das amerikanische Unternehmen Foundation zwei humanoide Roboter des Typs Phantom MK-1 in das Kriegsgebiet. Ihr Auftrag: Aufklärung an der Frontlinie – und vor allem der Praxistest unter echten Kampfbedingungen. Wie das Technologiemagazin Futurism berichtet, bestätigte Foundation-Mitgründer Mike LeBlanc den Einsatz in einem Interview mit dem Magazin Time.

Vorgestellt wurde der Phantom MK-1 erstmals im Oktober 2025 – als einer der ersten humanoiden Roboter, der explizit für den Kriegseinsatz konzipiert wurde. Das System ist auf Dual-Use ausgelegt: Es soll sowohl in industriellen Umgebungen als auch im Verteidigungsbereich funktionieren. Mit einer Körpergröße von rund 175 Zentimetern und einem Gewicht zwischen 79 und 82 Kilogramm ist der Roboter für hochriskante Bodenoperationen vorgesehen – darunter Aufklärung, Bombenentschärfung und vergleichbare gefährliche Einsätze.

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Phantom im Einsatz

Foundation plant, die Einheiten schrittweise näher an die Frontlinie heranzuführen, um ihre Fähigkeiten gezielt weiterzuentwickeln. Parallel dazu läuft der MK-1 bereits in Industrieanlagen weltweit im Testbetrieb. Dass die Ukraine dabei eine Sonderrolle einnimmt, zeigen auch die Zahlen: Laut der ukrainischen Staatsnachrichtenagentur United24 wurden allein im Jänner Tausende Robotereinsätze durchgeführt – der Großteil davon in der Logistik, etwa bei der Versorgung von Fronteinheiten mit Munition und Material.

LeBlanc zeigte sich überzeugt, dass Roboter langfristig jene gefährlichen Aufgaben auf dem Schlachtfeld übernehmen könnten, die heute noch Soldaten erledigen müssen. Die Phantom-Plattform werde gezielt für den Umgang mit Waffensystemen weiterentwickelt, die bislang ausschließlich von Menschen bedient werden. Darüber hinaus steht Foundation nach eigenen Angaben in Kontakt mit dem US-Heimatschutzministerium – im Gespräch ist ein möglicher Einsatz der Roboter für Patrouillen entlang der Südgrenze der USA. Das Unternehmen verfügt bereits über Forschungsverträge im Wert von 24 Millionen Dollar mit der US-Armee, der Marine und der Luftwaffe, was die enge Verzahnung mit dem US-Militärapparat unterstreicht.

Technik & Produktion

Technisch setzt der Phantom MK-1 auf kamerabasierte Sichtsysteme statt auf aufwendige Sensorverbünde wie LiDAR (laserbasierte Entfernungsmessung). Angetrieben wird er von proprietären Zykloid-Aktuatoren (spezielle Antriebseinheiten), die eine kraftvolle und gleichzeitig leise Bewegung ermöglichen – inklusive Rückwärtsbewegung für eine sicherere Interaktion mit Menschen. Das Steuerungskonzept folgt dem Prinzip „Human-in-the-Loop“: Navigation und Bewegungsabläufe übernimmt der Roboter selbständig, doch alle Entscheidungen mit potenziell tödlichen Konsequenzen bleiben in menschlicher Hand.

Die Ambitionen des Unternehmens sind beträchtlich: Bis Ende 2027 sollen bis zu 50.000 Einheiten produziert werden. Für das laufende Jahr sind zunächst Dutzende Roboter geplant, ehe die Stückzahlen in den Tausenderbereich skaliert werden sollen. Vermarktet werden die Systeme nicht über Direktverkauf, sondern im Mietmodell – zu geschätzten Kosten von rund 100.000 Dollar pro Einheit und Jahr.

Im Dauerbetrieb könnte ein einzelner Roboter mehrere menschliche Arbeitsschichten ersetzen.