Kurios: Humanoider Roboter sorgt für ungewöhnlichen Polizeieinsatz

Ein humanoider Roboter, eine erschrockene Seniorin und Polizisten, die einschreiten – Macau erlebt eine Begegnung der ungewöhnlichen Art.

Eine ruhige Abendstraße in Patane, Macau – und plötzlich das Gefühl, verfolgt zu werden. Eine 70-jährige Fußgängerin bemerkte am Dienstagabend, dass sich ihr etwas dicht von hinten näherte. Als sie sich umdrehte, stand kein Mensch hinter ihr, sondern ein menschengroßer, humanoider Roboter.

Die Frau reagierte aufgewühlt und konfrontierte die Maschine direkt. Umstehende hielten die Szene mit ihren Smartphones fest – das Video verbreitete sich innerhalb kürzester Zeit viral im Internet.

Roboter abgeführt

Bei der Maschine handelte es sich um einen Unitree G1 des chinesischen Herstellers Unitree. Wenig später rückte die Polizei in der Rua Sul do Patane an. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Beamter dem Roboter die Hand auf die Schulter legt und ihn vom Gehweg wegbegleitet – eine Szene, die frappierend an das Abführen eines Verdächtigen erinnert.

Laut einem Bericht der Macau Post Daily gehört das Gerät zu einem Bildungszentrum und war im Rahmen einer Werbeaktion im Einsatz. Ein Mitarbeiter steuerte es per Fernbedienung. Er gab an, der Roboter habe lediglich hinter der Frau gewartet, nachdem diese stehen geblieben war.

Polizeiliche Reaktion

Nach dem Einsatz teilte die Polizei mit, der Roboter habe die Frau weder berührt noch körperlich verletzt. Wegen Herzrasen wurde sie jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht und dort beobachtet. Nach ihrer Entlassung verzichtete sie auf eine Anzeige.

Den Mitarbeiter, der die Maschine ferngesteuert hatte, ermahnte die Polizei, künftig mit mehr Sorgfalt vorzugehen, um Passantinnen und Passanten weder zu erschrecken noch zu gefährden.

In sozialen Netzwerken sorgt der Vorfall seither für Belustigung – einige Nutzer bezeichnen ihn bereits als die erste „Roboter-Festnahme“ der Geschichte.