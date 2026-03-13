Die Eissaison hat begonnen: Tichy öffnet – und Wien steht schon Schlange

Wien schmilzt dahin – zumindest vor Freude. Der legendäre Eissalon Tichy am Reumannplatz hat seine Tore wieder geöffnet.

Die Tage werden länger, die Temperaturen klettern nach oben – und mit ihnen erwacht in Wien die Eissaison. Viele Eissalons öffnen dieser Tage nach der Winterpause wieder ihre Pforten und laden mit frisch zubereiteten Klassikern sowie neuen Kreationen ein. Am Freitag war es auch für den wohl bekanntesten Eissalon der Stadt am Reumannplatz in Wien-Favoriten so weit: Tichy startete in die neue Saison – und der Andrang ließ nicht lange auf sich warten.

Noch vor zehn Uhr morgens hatten sich bereits zahlreiche Gäste vor dem Eingang eingefunden. Als die Warteschlange immer länger wurde, entschied man sich, ein paar Minuten früher aufzusperren. „Nachdem die Schlange schon so lange war, wollten wir die Leute nicht noch länger warten lassen“, erklärte Eissalon-Chefin Xenia Tichy.

Tichys Verkaufsprinzip

Am Verkaufsprinzip hält das Haus nach wie vor fest: Angeboten werden verschiedene Tütengrößen, die sich die Gäste nach eigenen Vorlieben mit mehreren Sorten befüllen lassen können. „Der Gedanke dahinter ist einfach, dass jeder das nimmt, was ihm schmeckt und nicht was die teuerste oder billigste Eissorte ist.“ Die kleinste Tüte ist derzeit ab 3,10 Euro erhältlich.

Auch das Personal hinter der Theke setzt auf bewährte Kräfte. „Also wir starten mit unserer Stamm-Mannschaft, was uns sehr freut.“ Zwar stoßen jedes Jahr neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Team, ein Großteil sei jedoch seit Jahren im Betrieb und bringe entsprechende Routine mit.

Gänzlich ohne Aufregung verläuft der Saisonauftakt dennoch nicht. „Natürlich herrscht schon ein bisschen Nervosität, aber wir bereiten uns ja tagelang auf den Saisonstart vor.“

Klassiker & Neuheiten

Zum Auftakt stehen alle klassischen Sorten bereit – darunter Vanille, Banane, Erdbeere, Schokolade, Pistazie, Kaffee und Zitrone. Eine neue Sorte ist zwar bereits in Planung, soll jedoch erst im Mai vorgestellt werden.

Zu den gefragten Spezialitäten zählen außerdem Eismarillenknödel (im Lokal um 3,30 Euro), Eisbombe (8,75 Euro) sowie Eistorte (ab 21,50 Euro). Haushaltspackungen zum Mitnehmen sind ab 5,80 Euro erhältlich. „Unser absoluter Klassiker, unsere beliebteste Sorte ist und bleibt das Haselnuss-Eis, dicht gefolgt von anderen traditionellen Sorten wie Erdbeere, Schokolade, Vanille, Heidelbeere“, so Tichy.

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