Geheimtipp: Dieses Land liefert Urlaubsstoff

Adria, Inseln, Geschichte und Genuss: Ein Paradies das weit über Strand und Sonnenschein hinausgeht.

Azurblaues Wasser, das im Sonnenlicht glitzert, tausend Inseln, die sich entlang der Adriaküste erstrecken, freundliche Menschen und Landschaften, die kaum zu überbieten sind – Kroatien vereint all das mit mediterranem Lebensgefühl, einer unverwechselbaren Kultur und einem Angebot an Freizeitmöglichkeiten, das kaum Wünsche offenlässt. Wer einen Sommer voller Leichtigkeit sucht, findet in Kroatien mit seinen Inseln, seiner Geschichte und seinen vielfältigen Aktivitäten im Freien ideale Bedingungen.

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Kunst trifft Küste

Dabei erschöpft sich Kroatien längst nicht in Strand und Meeresrauschen. Kaum ein anderes Land Europas bietet Kunst, Kultur und Geschichte in einer solchen Dichte – von antiken Überresten über barocke Palastanlagen bis hin zu zeitgenössischen Galerien. Die Geschichte des Landes lässt sich buchstäblich erlaufen: in verwinkelten Altstadtgassen, vor modernen Kunstwerken in urbanen Galerien oder an Outdoor-Installationen auf abgelegenen Inseln. Kunst begegnet einem hier überall – und selten hinter Museumsmauern. Kulturelle Entdeckungen werden so zu einem selbständigen Teil des Urlaubs, der sich nahtlos mit Strand, Meer und mediterraner Gelassenheit verbindet.

Wer sich mit Liegestuhl und Bucht nicht begnügen möchte, findet in Kroatien ein breites Spektrum an Aktivitäten: Wanderungen durch Karstgebirge, Radtouren entlang der Küste, Kajak- und Tauchausflüge rund um die Inseln. Acht Nationalparks und zwölf Naturparks erschließen dabei weniger bekannte Seiten des Landes. Der Nationalpark Plitvicer Seen ist der größte und älteste Nationalpark Kroatiens. Wer es besonders aufregend mag, kann sich per Zipline in die Tiefe stürzen und das Land aus der Vogelperspektive erleben.

Kulinarische Vielfalt

Kroatien überzeugt aber auch am Tisch. Ob in den Städten an der Adria, auf den Inseln oder im Landesinneren – die Küche verbindet Tradition, Qualität und Geschmack auf hohem Niveau. Fangfrischer Fisch steht dabei ebenso auf der Speisekarte wie deftige regionale Spezialitäten. Dazu kommen ausgezeichnete Weine und eine bemerkenswerte Vielfalt an Käsesorten, die in Kroatien zum festen Bestandteil einer guten Mahlzeit gehören.