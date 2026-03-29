13-Jähriger von Vater erstochen: Mutter und Schwester auf Intensivstation

Ein Kind tot, Mutter und Tochter auf der Intensivstation – in Witten steht ein Familienvater unter Mordverdacht.

Ein 13-jähriger Junge wurde getötet, seine neunjährige Schwester und seine Mutter schwer verletzt – als Tatverdächtiger gilt der Vater der Familie. Der Messerangriff in Witten (Nordrhein-Westfalen) hat die Bevölkerung der Stadt erschüttert. Der 40-jährige Mann soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Attacke ereignete sich am Samstag; der Junge erlag noch am selben Tag seinen Verletzungen.

Ermittlungen laufen

Der Vater wurde unmittelbar nach der Tat festgenommen, die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Er befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft Bochum hat die Ermittlungen übernommen und eine Mordkommission eingesetzt.

Ein Motiv ist bislang nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei war der Tatverdächtige zuvor nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten; psychische Auffälligkeiten sind ebenfalls nicht bekannt. Der Mann und seine Familie besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Zu den näheren Umständen der Tat äußert sich die Polizei derzeit nicht.

Mutter und Tochter befinden sich nach wie vor in einem lebensbedrohlichen Zustand. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, werden beide auf der Intensivstation eines Krankenhauses medizinisch versorgt. Das Mehrfamilienhaus, in dem sich die Tat ereignete, war am Samstag weiträumig abgesperrt worden. Spurensicherung und Rettungsdienst, darunter auch Notfallseelsorger, waren vor Ort im Einsatz.

Wittens Reaktion

Die Stadt Witten reagierte mit tiefer Betroffenheit auf die Tat. Bürgermeister Dirk Leistner erklärte laut einer offiziellen Mitteilung: „Die Nachricht von dieser schrecklichen Tat erschüttert uns alle zutiefst. Besonders der Tod eines Kindes macht uns fassungslos.“ Weiter hieß es: „Wir wünschen den Verletzten von Herzen Kraft und eine schnelle Genesung.“

Leistner sprach zudem den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst seinen Dank aus. Die Stadtverwaltung appelliert an die Öffentlichkeit, Rücksicht auf die betroffene Familie und deren Angehörige zu nehmen und auf Spekulationen zu verzichten.