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Großeinsatz

Decke in Flammen: 750 Gäste fliehen aus brennendem Club (VIDEOS)

Decke in Flammen: 750 Gäste fliehen aus brennendem Club (VIDEOS)
FOTO: Screenshot X
2 Min. Lesezeit |

750 Menschen in einer Nacht, ein Tanzclub in Flammen – in Kehl eskaliert ein Feuer zur Großlage.

In einem Tanzclub in Kehl (Baden-Württemberg) brach in der Nacht auf Sonntag ein Brand aus. Das Gebäude wurde umgehend evakuiert – rund 750 Personen brachten sich ins Freie. Wie die Polizei mitteilte, wurden drei Menschen vom Rettungsdienst versorgt, wobei aufgrund der „Gesamtsituation“ zunächst unklar blieb, ob sie als verletzt eingestuft wurden. Die Flammen griffen schließlich auf das gesamte Gebäude im Ortenaukreis über.

Ursache unklar

In den frühen Morgenstunden war die Feuerwehr noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Sowohl zur Höhe des entstandenen Schadens als auch zur Ursache des Brandes lagen zunächst keine Informationen vor.

Tragödie in der Schweiz

Das Ereignis rief Erinnerungen an die Silvesternacht wach, als in der Schweiz eine Tragödie ähnlicher Art geschah. Im Skiort Crans-Montana geriet bei einer Silvesterfeier eine Bar in Brand – 41 Menschen kamen dabei ums Leben, Dutzende weitere wurden verletzt.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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