UEFA knallhart: 100.000 Euro Strafe für Roter Stern Belgrad

Pyrotechnik, Wurfgeschosse und ein politisches Transparent – zwei Klubs zahlen nach UEFA-Urteilen einen hohen Preis.

Die UEFA hat empfindliche Geldstrafen gegen Roter Stern Belgrad und den französischen Erstligisten OSC Lille verhängt. Der serbische Rekordmeister wurde dabei wegen mehrerer Vergehen zur Kasse gebeten – darunter der Einsatz von Pyrotechnik, das Werfen von Gegenständen auf den Rasen sowie blockierte Zugänge auf den Tribünen.

Lilles Politisches Transparent

Bemerkenswert ist dabei auch die Strafe gegen Lille: Der französische Klub muss nach dem Hinspiel insgesamt 89.000 Euro zahlen. Ein Teil davon – konkret 15.000 Euro – entfällt auf ein politisch aufgeladenes Transparent, das Heimfans im Stadion entrollten. Darauf war die Aufschrift „keine Kapitulation“ zu lesen, begleitet von einer Karte, auf der der Kosovo als Teil Serbiens eingezeichnet war.

Die UEFA wertete dies als politische Botschaft und ahndete sie entsprechend. Die verbleibenden Strafgelder verteilen sich auf den Einsatz von Fackeln sowie das Werfen von Gegenständen – beides mit 40.000 Euro bewertet – und blockierte Durchgänge, wofür weitere 24.000 Euro fällig werden.

Erste Berichte hatten nahegelegt, dass der Löwenanteil der Strafe auf die Choreografie zurückzuführen sei – das trifft jedoch nicht zu.

Sämtliche Sanktionen basieren auf klassischen Regelverstößen rund um das Stadiongeschehen.