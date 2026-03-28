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Auf der Autobahn

4-Jähriger mit Zigarette am Steuer erwischt – Jugendamt eingeschaltet

4-Jähriger mit Zigarette am Steuer erwischt – Jugendamt eingeschaltet
FOTO: iStock/Leesle
1 Min. Lesezeit |

Ein Kleinkind, eine Zigarette, kein Führerschein – eine Verkehrskontrolle auf der A8 fördert Erschreckendes zutage.

Auf der Autobahn 8 bei Unterhaching im Landkreis München stoppten Polizeibeamte einen 22-jährigen Autofahrer – und machten dabei eine beunruhigende Entdeckung: Ein vierjähriger Bub saß völlig ungesichert auf dem Schoß des Fahrers, eine Zigarette im Mund, und versuchte diese mit einem Feuerzeug zu entzünden. Die Beamten konnten das verhindern.

Einen gültigen Führerschein konnte der junge Mann nicht vorweisen – stattdessen legte er den Polizisten ein gefälschtes Dokument vor. Ein Kindersitz war zwar vorhanden, befand sich jedoch nicht im Fahrgastraum, sondern im Kofferraum.

Rechtliche Konsequenzen

Der Vorfall zieht für den 22-Jährigen mehrere rechtliche Konsequenzen nach sich. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Darüber hinaus droht dem Mann ein weiteres Verfahren wegen Verstoßes gegen die gesetzlichen Vorschriften zur Kindersicherung im Fahrzeug.

Das Jugendamt wurde ebenfalls eingeschaltet.

KO KOSMO-Redaktion
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