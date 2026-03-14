Kinder saßen zwischen Gepäck im Kofferraum – Familie auf Autobahn gestoppt

Kinder im Kofferraum, keine Gurte, kein Führerschein – zwei Verkehrskontrollen in Bayern fördern Erschreckendes zutage.

Auf der Autobahn A3 bei Ruhstorf an der Rott hat die Polizei eine siebenköpfige Familie aus Bulgarien in einem Fünfsitzer gestoppt – unterwegs in die Niederlande. Sieben Personen, fünf Plätze: Zwei Kinder saßen ungesichert zwischen Gepäck im Kofferraum, drei weitere Kinder auf der Rückbank – weder angeschnallt noch in Kindersitzen. Ein lebensgefährlicher Transport auf der Autobahn.

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Nach der Kontrolle musste ein Bekannter der Familie anreisen, um die beiden Kinder aus dem Kofferraum abzuholen. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet. Die Polizei teilte mit, er müsse „mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen“.

Zweiter Vorfall

Kurz darauf wurde die Polizei in der Nähe des Grenzübergangs Kirchdorf am Inn im Landkreis Rottal-Inn erneut fündig. In einem Siebensitzer waren vier Erwachsene und sieben Kinder auf einer Bundesstraße unterwegs – kein einziges Kind gesichert. Dazu kam: Der Fahrer besaß nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Kinder sowie zwei der mitreisenden Erwachsenen wurden vorübergehend in einem Hotel untergebracht. Der Fahrer und seine Frau verbrachten die Nacht im Fahrzeug – sie warteten auf ein zweites Auto, um die Fahrt nach Wien fortsetzen zu können.