So kannst du bald hunderte Euro bei der Stromrechnung sparen

Strom sparen ohne Verzicht – wer seinen Smart Meter richtig nutzt, zahlt ab sofort weniger. Die Wiener Netze stellen gerade um.

Im Versorgungsgebiet der Wiener Netze sind derzeit 1,6 Millionen Smart Meter in Betrieb. Mit dem Inkrafttreten des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) sind alle Netzbetreiber gemäß § 54 Absatz 2 verpflichtet, diese Geräte so umzukonfigurieren, dass der Stromverbrauch künftig in einem Viertelstundentakt erfasst und gespeichert wird. Diese engmaschige Messung schafft eine belastbare Datenbasis für Planung, Steuerung und Optimierung des Verteilnetzes.

Zugleich erleichtert sie die Einbindung erneuerbarer Energiequellen wie Wind- und Solarstrom in das Netz und trägt dazu bei, das bestehende Versorgungssicherheitsniveau von 99,99 Prozent aufrechtzuerhalten. Für Kundinnen und Kunden eröffnet sich dadurch außerdem die Möglichkeit, vom reduzierten Sommer-Netzentgelt zu profitieren.

Sommer-Netzentgelt

Seit 1. April kommen alle Kunden mit aktivierter Opt-in-Einstellung automatisch in den Genuss des vergünstigten Sommer-Netzentgelts. Grundlage dafür ist das ElWG, das die schrittweise Umstellung der Zähler auf die Übermittlung von Viertelstundenwerten vorschreibt. Im Zeitraum zwischen 1. April und 30. September gelten täglich von 10 bis 16 Uhr günstigere Netzentgelte – allerdings nur für Haushalte, in denen ein Smart Meter mit aktivierter Viertelstunden-Messung installiert ist.

Wer stromintensive Haushaltsgeräte gezielt in dieses Zeitfenster verlegt, kann beim Netzentgelt 20 Prozent einsparen. Darüber hinaus stehen im Smart-Meter-Webportal die Verbrauchsdaten des jeweiligen Vortags für jeden Haushalt jederzeit abrufbereit zur Verfügung – eine Grundlage, um den eigenen Energieverbrauch besser zu steuern und Kosten zu reduzieren.

Schrittweise Umstellung

Die Umstellung auf das Viertelstunden-Intervall vollzieht sich in mehreren Etappen. In einem ersten Schritt wurden bereits alle Kunden mit einem Jahresverbrauch von mehr als 5.000 Kilowattstunden sowie jene umgestellt, die etwa eine Wärmepumpe, einen Ladepunkt oder eine Erzeugungsanlage betreiben. Im zweiten Schritt folgen Kunden mit einem Verbrauch zwischen 1.500 und 5.000 Kilowattstunden, da für diese Gruppe ab 1. Jänner 2027 ebenfalls die Auslesung von Viertelstundenwerten gesetzlich vorgeschrieben sein wird.

Haushaltskunden, die der Umstellung nicht zustimmen möchten, haben weiterhin die Möglichkeit, die Opt-out-Einstellung zu wählen. Dafür genügt eine formlose schriftliche Mitteilung per E-Mail oder auf dem Postweg an die Wiener Netze.

Wer nicht auf die automatische Umstellung warten möchte – etwa um bereits in dieser Saison vom reduzierten Sommer-Netzentgelt zu profitieren – kann die Viertelstunden-Messung jederzeit eigenständig über das Smart-Meter-Webportal aktivieren.

Kunden, die die Viertelstunden-Messung bereits nutzen, müssen ihrerseits nichts weiter veranlassen und erhalten das vergünstigte Sommer-Netzentgelt automatisch.