Ohne Schein auf der Flucht – Teenie liefert Polizei Verfolgungsjagd

Mit über 100 km/h durch eine 30er-Zone, falsche Richtung, kein Führerschein – eine Fahrt in Waidhofen endet mit mehreren Anzeigen.

Ein 19-Jähriger hat am Montagabend in Waidhofen an der Ybbs eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei ausgelöst. Beamten der dortigen Polizeiinspektion war der Wagen des jungen Mannes kurz vor 20.15 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegengekommen. Als die Polizisten ihn anhalten wollten, gab der Fahrer Gas und flüchtete – dabei fuhr er auch in falscher Richtung durch das Stadttor.

Obwohl an dieser Stelle Tempo 30 gilt, war der 19-Jährige zeitweise mit mehr als 100 km/h unterwegs.

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Kein Führerschein

Bei der schließlich gelungenen Anhaltung stellte sich heraus, dass der russische Staatsbürger aus dem Bezirk Melk keinen gültigen Führerschein besitzt. Zudem wiesen die Beamten Anzeichen einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel nach. Eine klinische Untersuchung auf Drogeneinfluss verweigerte der junge Mann jedoch.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, die Fahrzeugschlüssel wurden noch vor Ort sichergestellt.

Drogen im Fahrzeug

Auch die beiden Mitfahrer im Fahrzeug zeigten auffällige Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung – darunter ein 26-jähriger Österreicher sowie ein 15-jähriger russischer Staatsbürger. Im Zuge der Kontrolle wurde außerdem eine geringe Menge Drogen im Auto sichergestellt.

Der Lenker wird sowohl bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde als auch bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.