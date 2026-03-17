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Inferno

Großeinsatz nach Mitternacht: Lagerhalle in Vollbrand (FOTOS)

Großeinsatz nach Mitternacht: Lagerhalle in Vollbrand (FOTOS)
FOTO: FF Forchtenau
2 Min. Lesezeit |

184 Einsatzkräfte, neun Tanklöschfahrzeuge, eine Halle in Vollbrand – der Kampf gegen die Flammen dauerte bis in den Morgen.

Kurz nach Mitternacht – um 23.54 Uhr – ging der Notruf ein. Als die ersten Einsatzkräfte in Gurten im Bezirk Ried im Innkreis (Oberösterreich) vor Ort eintrafen, stand ein Großteil der Halle bereits in Vollbrand. Die Priorität galt zunächst dem Schutz umliegender Gebäude und der Eindämmung des Feuers.

Erschwerend wirkte sich die Lagerung von Altholz in dem Gebäude aus: Das Material sorgte für eine außerordentlich hohe Brandlast und begünstigte die rasche Ausbreitung der Flammen. Gleichzeitig wurde mit dem Aufbau einer weitreichenden Wasserversorgung begonnen, um die Löscharbeiten dauerhaft sicherzustellen.

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Massiver Einsatz

Insgesamt waren rund 184 Einsatzkräfte im Einsatz. Das Aufgebot umfasste neun Tanklöschfahrzeuge, zwölf Löschfahrzeuge sowie vier Kommando- und Mannschaftstransportfahrzeuge. Neben den Feuerwehren waren auch Polizei und Rotes Kreuz vor Ort.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde ein umfassender Löschangriff eingeleitet. Die enorme Hitzeentwicklung in Verbindung mit der großen Menge brennbaren Materials stellte die Einsatzkräfte vor erhebliche Herausforderungen.

Ursache unklar

Dienstagfrüh dauerten die Löscharbeiten noch an. Weder zur Brandursache noch zur Schadenshöhe lagen zu diesem Zeitpunkt gesicherte Informationen vor.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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