Visa-Anträge brechen ein – Bosnien bangt um arabische Touristen

Gäste aus Saudi-Arabien überholen Deutsche und Österreicher – doch die Krise im Nahen Osten trübt die Aussichten spürbar.

Im Jahr 2025 reisten insgesamt 1,40 Millionen ausländische Touristen nach Bosnien-Herzegowina. Davon stammten 8,68 Prozent aus dem Nahen Osten. Bei den Nächtigungen, die sich auf 315.123 beliefen, lag der Anteil nahöstlicher Gäste bei 10,45 Prozent.

Unter den Herkunftsländern aus dieser Region nimmt Saudi-Arabien mit Abstand die Spitzenposition ein: 68.403 Ankünfte und 159.845 Nächtigungen wurden registriert. Dahinter folgen Israel mit 18.211 Ankünften und 44.715 Nächtigungen sowie Kuwait mit 12.924 Ankünften und 45.698 Nächtigungen. Die Vereinigten Arabischen Emirate kamen auf 12.325 Ankünfte und 37.124 Nächtigungen, Oman auf 4.305 Ankünfte und 9.870 Nächtigungen, Katar auf 2.186 Ankünfte und 7.457 Nächtigungen, Bahrain auf 1.875 Ankünfte und 5.314 Nächtigungen sowie Ägypten auf 1.318 Ankünfte und 4.680 Nächtigungen. Das Schlusslicht bildet der Iran mit lediglich 204 Ankünften und 420 Nächtigungen. Aus dem Irak, Jordanien, dem Libanon, Palästina und Syrien wurde hingegen kein einziger Touristenbesuch erfasst.

Saudische Reisende zählen zu den zehn stärksten ausländischen Besuchergruppen des Landes überhaupt: Bei den Ankünften belegen sie Rang sechs, bei den Nächtigungen Rang fünf – und damit die Spitzenposition unter allen Nicht-Europäern. Damit übertrafen Gäste aus Saudi-Arabien auch jene aus Deutschland und Österreich, die zu den klassischen europäischen Quellmärkten zählen. Auch Reisende aus Kuwait, Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten finden sich unter den 25 stärksten Herkunftsländern nach Ankünften und Nächtigungen.

Über die tatsächlichen Ausgaben nahöstlicher Touristen in Bosnien-Herzegowina liegen keine genauen Daten vor – dass sie beträchtlich sind, gilt jedoch als gesichert. Als bevorzugtes Reiseziel dieser Gäste gilt Ilidža, was als einer der Gründe dafür gesehen wird, dass diese Gemeinde zu jenen mit dem höchsten Fiskalumsatz in der Föderation Bosnien-Herzegowina gehört.

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Krise stört Reisemuster

In den vergangenen Jahren buchten Reisende aus dem Nahen Osten ihre Unterkünfte üblicherweise weit im Voraus, reisten ab dem Frühjahr an und erreichten ihren Höhepunkt in den Sommermonaten. Die anhaltende Krise in der Region könnte dieses Muster jedoch empfindlich stören. Außenminister Elmedin Konakovic erklärte gegenüber dem Portal Klix.ba, dass die Zahl der Visumanträge bereits zurückgegangen sei.

„Exakte Zahlen haben wir noch nicht, da die Krise erst seit rund 15 Tagen andauert. Nach ein bis zwei Monaten werden vergleichende Analysen möglich sein“, so Konakovic. Einen weiteren Rückgang des Interesses schließt er nicht aus, sollte sich die Lage nicht entspannen. „Flüge aus Kuwait finden derzeit praktisch nicht statt. Aus Bahrain fliegen nur sehr wenige, aus Katar unregelmäßig. In Dubai hat sich die Situation zwar normalisiert, doch bei jedem neuen Angriff kommt es wieder zu Verschiebungen“, schilderte er.

Branche unter Druck

Amir Hadzic, Präsident des Verbands der Hoteliers und Gastronomen in Bosnien-Herzegowina, hatte ursprünglich erwartet, dass die Krise mehr Gäste aus Saudi-Arabien und Katar ins Land treiben würde, die vorübergehend Zuflucht suchen. Diese Erwartung erfüllte sich nicht. Auf seine langjährige Branchenerfahrung gestützt, geht Hadzic davon aus, dass die Krise im Nahen Osten nicht von langer Dauer sein wird.

Größere Sorgen bereitet ihm eine mögliche Wirtschaftskrise in Europa, die seiner Einschätzung nach zu einem Rückgang europäischer Gäste führen könnte. Als robust betrachtet er hingegen die Besucherströme aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien, die nach wie vor die stärkste Reisegruppe stellen: Diese Gäste kämen, weil sie wüssten, dass sie in Bosnien-Herzegowina für vergleichsweise wenig Geld viel geboten bekämen. Hadzic appellierte abschließend an die Verantwortlichen, dem Tourismus sowie der Hotel- und Gastronomiebranche mehr Aufmerksamkeit zu widmen – nicht nur im Interesse der unmittelbar Betroffenen, sondern auch jener, die in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion sowie in verwandten Wirtschaftsbereichen tätig sind.