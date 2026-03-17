Gestohlenes Rad im Internet entdeckt – Mann lockt Verkäufer in die Falle

Ein gestohlenes Fahrrad, eine Falle – und ein Mann, der nicht ahnte, dass sein Käufer längst die Polizei alarmiert hatte.

In Neustift im Stubaital ist am Sonntag ein mutmaßlicher Hehler von der Polizei festgenommen worden, nachdem er ein gestohlenes Fahrrad über eine Internetplattform zum Kauf angeboten hatte. Das Fahrrad gehörte einem 29-jährigen Deutschen, der es bereits im Jänner bei der Polizeiinspektion Neustift im Stubaital als gestohlen gemeldet hatte.

Als er sein Rad wenige Monate später auf einer Online-Verkaufsplattform wiederentdeckte, handelte er rasch: Er nahm Kontakt mit dem Anbieter auf, täuschte Kaufinteresse vor und vereinbarte noch für denselben Tag einen Übergabetermin. Parallel dazu verständigte er die Polizei über den bevorstehenden Treff.

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Festnahme & Ermittlungen

Gegen 18.30 Uhr rückten die Beamten am vereinbarten Treffpunkt an und nahmen den 36-jährigen Ungarn vorläufig fest. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise, dass der Mann nicht nur in diesem einen Fall aktiv war, sondern mehrere gestohlene Fahrräder auf unterschiedlichen Plattformen inseriert und einen Teil davon bereits veräußert hatte.

Die Höhe des Gesamtschadens ist noch Gegenstand der laufenden Erhebungen. Eine Anzeige gegen den Mann wurde erstattet.

Ob er die Fahrräder selbst entwendet hatte oder lediglich als Abnehmer gestohlener Ware auftrat, ist derzeit noch nicht geklärt.