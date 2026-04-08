Ehefrau findet Pensionist tot nach Traktorunfall

Eine abschüssige Wiese, ein Moment des Kontrollverlusts – und eine Ehefrau, die ihren Mann nicht mehr lebend findet.

Am Dienstag kam ein 75-jähriger Niederösterreicher in Lichtenegg im Bezirk Wiener Neustadt-Land bei einem Traktorunfall ums Leben. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit einer Zugmaschine samt Anhänger über eine abschüssige Wiese gefahren, als das Gespann auf dem steilen Gelände ins Rutschen geriet und sich überschlug. Der Traktor kam hangabwärts auf den Reifen zum Stehen, der Anhänger blieb seitlich liegen.

Tragischer Fund

Der Unfall dürfte sich gegen 11.50 Uhr ereignet haben. Da die Ehefrau ihren Mann gegen 13 Uhr telefonisch nicht erreichen konnte, machte sie sich auf die Suche nach dem Pensionisten. Sie fand ihn neben dem Traktor liegend vor und alarmierte sofort die Rettungskräfte.

Trotz medizinischer Versorgung noch an der Unfallstelle konnte dem Mann nicht mehr geholfen werden – er verstarb vor Ort.