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Hubschraubereinsatz

Vier-Meter-Sturz: Elfjähriger nach Klettergerüst-Unfall im Spital

Vier-Meter-Sturz: Elfjähriger nach Klettergerüst-Unfall im Spital
FOTO: iStock/Frank Wagner
1 Min. Lesezeit |

Vier Meter Sturz, ein Hubschraubereinsatz – in der Wiener Seestadt endet ein Abend für einen Elfjährigen dramatisch.

In Wien-Donaustadt ist am Abend ein elfjähriger Bub von einem Klettergerüst gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr im Bereich der Ilse-Buck-Straße in der Seestadt, wobei das Kind aus einer Höhe von rund vier Metern zu Boden fiel.

Schwere Verletzungen

Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Bub mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung, bestätigte, dass das Kind noch am Unfallort notfallmedizinisch versorgt worden sei.

Den ersten Einschätzungen zufolge bestand der Verdacht auf eine Verletzung der Wirbelsäule sowie auf weitere innere Verletzungen.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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