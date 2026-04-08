Fake-Liebhaber räumt Konto leer – Seniorin um Zigtausende betrogen

Monate lang schrieb er, beteuerte seine Gefühle – dann verschwand er spurlos. Zurück blieb eine Tirolerin mit leerem Konto.

Eine 63-jährige Frau aus Tirol ist einem Betrüger zum Opfer gefallen, der im Internet eine Liebesbeziehung vortäuschte und sie unter falschen Vorwänden dazu brachte, einen erheblichen Geldbetrag zu überweisen.

Der erste Kontakt entstand bereits im Oktober des vergangenen Jahres: Die Frau aus dem Bezirk Kufstein lernte den Mann über das Internet kennen. Im Laufe der Zeit wurde die Kommunikation intensiver, Vertrauen wuchs – und schließlich entstand, zumindest aus Sicht der Seniorin, so etwas wie eine Liebesbeziehung.

Monate voller Lügen

Über Monate hinweg versorgte der angebliche Liebhaber die Frau mit einer Lügengeschichte nach der anderen. Gutgläubig und offenbar von Gefühlen geleitet, kam die Seniorin den finanziellen Forderungen immer wieder nach – und das in beträchtlicher Höhe.

Bis Anfang April überwies die 63-Jährige insgesamt einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag an den unbekannten Mann. Dann riss der Kontakt unvermittelt ab. Das Geld ist verloren, vom Täter fehlt jede Spur.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.