Serbien rüstet auf – und das schneller als erwartet. Präsident Vucic setzt dabei auf ein Mittel, das lange Geschichte hat.

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat die Wiedereinführung der Wehrpflicht für realistisch erklärt – und zwar bereits ab dem 1. März des kommenden Jahres. Der Staat werde danach „wesentlich stärker“ sein, zeigte sich Vucic überzeugt.

Der Wehrdienst soll 75 Tage dauern – ein „Kinderspiel“ im Vergleich zu den früheren 365 Tagen, wie Vucic betonte. Die Wehrpflicht in Serbien war nach einer Pause von zehn Jahren ausgesetzt worden. Dennoch sieht Vucic in der Wiedereinführung einen prägenden Einschnitt für die betroffenen jungen Männer: Sie würden neue Gewohnheiten entwickeln, mehr Verantwortung und Ernsthaftigkeit erlangen sowie ein Verständnis dafür gewinnen, was den Staat ausmache.

Kasernen & Infrastruktur

Nach einem Besuch der neu errichteten Kaserne der Spezialeinheit der Militärpolizei „Kobra“ in Belgrad erklärte Vucic gegenüber Journalisten, er halte es für realistisch, dass die Rekrutierungslisten bis September oder Oktober dieses Jahres abgeschlossen sein könnten – womit der Wehrdienst planmäßig im März beginnen würde.

Besonderes Augenmerk legt der Präsident dabei auf den Ausbau militärischer Infrastruktur in Grenzregionen. Von Sombor im Nordwesten bis Pirot im Südosten, von Priboj im Südwesten bis Zaječar im Osten und in Kladovo an der Donau sollen neue Kasernen entstehen. Vucic argumentierte, dies komme auch den betroffenen Gemeinden zugute: Die stationierten Soldaten würden Gehälter beziehen, Geld vor Ort ausgeben, ihre Familien würden nachkommen – und die Städte erhielten so „de facto eine neue Fabrik“.

Drohnen-Kritik abgewehrt

Auf Kritik an den Plänen, gemeinsam mit Israel eine Fabrik zur Produktion militärischer Drohnen zu errichten, reagierte Vucic mit demonstrativer Gelassenheit: Er könne nicht einordnen, ob man ihn kritisiere oder lobe – denn er sei auf diese Errungenschaft stolz.

Sie stelle sicher, dass Serbien über „die besten Drohnen in diesem Teil der Welt“ verfügen werde.