Ein Brückeneinsturz, 102 Millionen Euro Investition – und trotzdem bleibt der Übergang gesperrt. Bosnien erlebt eine Blockade mit Ansage.

Die ersten Fahrzeuge passierten den neuen Grenzübergang unter dem Applaus der Anwesenden. Wie ein Reporter vor Ort berichtete, waren Grenzpolizei und Zoll im Einsatz. Bilder der eingestürzten alten Brücke hatten zuvor in Bosnien-Herzegowina und der gesamten Region für Aufsehen gesorgt.

Dass die Konstruktion zusammengebrochen war, galt als glimpflicher Ausgang – Menschenleben blieben verschont. Vertreter der zuständigen staatlichen Institutionen sowie der Stadtverwaltung waren durchgehend vor Ort präsent. Noch während man auf die Sitzung des Verwaltungsrats der Indirekten Steuerbehörde (UIO) wartete, reiste der Direktor der Straßenverwaltung der Republika Srpska an den Unfallort – und ordnete unmittelbar nach Vorliegen des Berichts die sofortige Sanierung an.

Scharfe Worte

Scharfe Worte fand Srdjan Amidzic, Vorsitzender des UIO-Verwaltungsrats und Finanzminister im Ministerrat. Er warf dem UIO-Mitglied Zijad Krnjic vor, gezielt gegen die Bevölkerung vorzugehen – ungeachtet ihrer ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit. „In Sarajevo leben viele Bosniaken und viele Muslime. Zijad Krnjic ist ein Muslim, der das serbische, das bosniakische und das kroatische Volk bestraft und alle anderen Menschen, die in BiH leben. Er betrachtet Serben wie Juden im Zweiten Weltkrieg. Wenn es nach ihm ginge, würde er uns gelbe Sterne aufnähen und uns zu Bürgern zweiter Klasse machen“, sagte Amidzic.

Für ihn ist Krnjics Entscheidung Ausdruck des Hasses des politischen Sarajevo und ein Beleg dafür, dass Bosnien-Herzegowina als Staat nicht funktioniere. Er stellte die Frage: Müsse erst jemand sterben, damit ein Einlenken erfolge?

Amidzic verschärfte seine Kritik weiter: „Die Brücke stürzt ein und er stimmt um 13.05 Uhr gegen die Eröffnung der neuen Brücke, in die 102 Millionen Euro investiert wurden, und redet dabei von Zusammenleben und einem multiethnischen BiH. Das ist ein Ort des Hasses des politischen Sarajevo gegenüber der Srpska und ein Beweis dafür, dass BiH nicht funktionieren kann.“

Auch den Bürgermeister von Gradiška, Zoran Adzic, traf die Situation hart. Die Stadt sei vollständig lahmgelegt gewesen, sagte er. Allein am Vormittag mussten 200 Lastwagen auf andere Grenzübergänge ausweichen. Wirtschaft und Reisende litten gleichermaßen.

„BiH ist ein Sonderfall. Es ist nicht zu fassen, dass eine einzelne Person eine Stadt, eine Republik, eine Entität, einen ganzen Staat blockieren kann – und alle schweigen dazu. Es geht hier nicht um einen Menschen, es geht um eine Politik, die die Republika Srpska hasst, die alles hasst, auch Touristen“, sagte Adzic.

Aus seinem Büro hätten sich den ganzen Tag Unternehmer aus ganz Bosnien-Herzegowina gemeldet und gefragt, was hier vor sich gehe. Appelle an Krnjic und dessen politisches Umfeld seien ungehört verhallt. Dass über den Grenzübergang Gradiška mehr als 90 Prozent der importierten Waren eingeführt werden – und nahezu 99 Prozent der Güter pflanzlichen und tierischen Ursprungs – scheine in Sarajevo niemanden zu bewegen.

Wirtschaftliche Folgen

Auf die wirtschaftlichen Folgen verwies auch Goran Racic, Präsident der Wirtschaftskammer der Republika Srpska: „Durch die Schließung der Brücke in Gradiška infolge des Einsturzes des Betonteils wird die Einfuhr von Waren nicht möglich sein – außer über den Übergang Bijaca in der Herzegowina. Aufgrund der Entfernung erhöht das die Kosten und beeinträchtigt die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen aus der Republika Srpska.“

Reisende auf dem Weg nach Wien und in andere europäische Städte mussten an diesem Tag erhebliche Umwege in Kauf nehmen – über Gradina, Kostajnica, Dubica und Brod. Jährlich passieren rund fünf Millionen Menschen den Grenzübergang Gradiška; in der Hochsaison und an Feiertagen sind es täglich bis zu 10.000 Fahrzeuge.

Das politische Sarajevo zeigte sich wenig eilig. Noch bevor der Verwaltungsrat der UIO zusammengetreten war, kursierten Aussagen des Politikers Konakovic, wonach eine Eröffnung der neuen Brücke nicht infrage komme. Krnjic folgte dieser Linie.