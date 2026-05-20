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Verkehrsunfall

Komplett demoliert: Auto rast in Waschanlage (FOTOS)

Komplett demoliert: Auto rast in Waschanlage (FOTOS)
FOTO: Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg - Diemlach
1 Min. Lesezeit |

Ein Pkw verlässt die Fahrbahn – und landet mitten in einer Waschanlage. Der Abend in Kapfenberg endet mit Verletzten und freiliegenden Stromleitungen.

Am Dienstagabend ereignete sich in Kapfenberg in der Steiermark ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw von der Bundesstraße abkam und in eine Waschanlage fuhr.

Unfall in Kapfenberg

Gegen 20 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag alarmiert. Ein Fahrzeug geriet aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Waschanlage.

Der Fahrer zog sich dabei Verletzungen zu und wurde vom Roten Kreuz an Ort und Stelle behandelt. Da durch den Aufprall Stromleitungen freigelegt wurden, musste zusätzlich ein Elektroversorgungsunternehmen zur Sicherung der Unfallstelle hinzugezogen werden.

Ein Abschleppunternehmen übernahm schließlich die Bergung des beschädigten Fahrzeugs.

Neben den Verletzungen des Lenkers entstand auch erheblicher Sachschaden.

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KO KOSMO-Redaktion
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