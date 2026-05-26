Schulbus-Drama – Zug erfasst sieben Kinder

Ein Schulbus, sieben Kinder, ein geschlossener Bahnübergang – und dennoch endet der Morgen in Belgien mit einer Katastrophe.

In der belgischen Gemeinde Buggenhout, gelegen zwischen Antwerpen und Brüssel, sind am Morgen bei einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Schulbus mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die belgische Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen; die genaue Zahl der Todesopfer und Verletzten war zunächst nicht bekannt.

Ort des Geschehens

Nach offiziellen Angaben der belgischen Regierung sind bei dem Unglück vier Menschen gestorben und zwei weitere Personen schwer verletzt worden. Im Schulbus befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks sieben Kinder sowie eine erwachsene Begleitperson. Rund 100 Fahrgäste, die sich im Zug befanden, wurden evakuiert und nach dem Zusammenstoß versorgt.

Ungeklärte Ursache

Laut Berichten belgischer Medien hatte der Zug bereits zu bremsen begonnen, als es zur Kollision kam – der Aufprall ereignete sich demnach etwa einen Kilometer vom nächsten Bahnhof entfernt. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, dass der Schulbus um 8:08 Uhr den Bahnübergang befuhr, obwohl die Schranken zu diesem Zeitpunkt geschlossen und die Ampel auf Rot geschaltet waren.

Wie es dennoch zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang ungeklärt. „Wir wissen nicht, wie es zu dem Unfall kommen konnte“, hieß es in einer ersten offiziellen Mitteilung. Die Ermittlungen laufen.