Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce: Dieser Hollywood-Star traute sie

Strenge Absperrungen, ein weißes Zelt, keine Fotos – Taylor Swift und Travis Kelce haben geheiratet, und kaum jemand hat es gesehen.

Taylor Swift und Travis Kelce haben sich das Jawort gegeben – und zwar im Madison Square Garden in New York City. Die Trauung fand unter strengsten Geheimhaltungsmaßnahmen statt und wurde von Schauspieler Adam Sandler geleitet. Beide Familien waren bei der Zeremonie anwesend.

Anstelle traditioneller Brautjungfern stand Taylors Bruder Austin Swift ihr als Trauzeuge zur Seite; bei Travis übernahm diese Aufgabe sein Bruder Jason Kelce. Die Hochzeitsoutfits des Paares stammten aus dem Haus Christian Dior Haute Couture, verantwortet von Creative Director Jonathan Anderson. Taylors Schuhe kamen von Louboutin, ihr Schmuck von Cartier.

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Strikte Geheimhaltung

Bereits im Vorfeld war das Umfeld des Madison Square Garden weiträumig abgesperrt worden. Ein großes weißes Zelt schirmte die Ankunft der Gäste vom öffentlichen Blick ab. Trotz der konsequenten Abschottung wurde in der Nacht auf Freitag ein offizielles Statement veröffentlicht, das vom Magazin People zitiert und über den Instagram-Kanal der Kelce Brothers verbreitet wurde.

Zur Gästeliste zählten zahlreiche bekannte Persönlichkeiten, darunter Gigi Hadid, Bradley Cooper, Selena Gomez, Camila Cabello, Ed Sheeran und Karlie Kloss. Die Veranstaltungslocation war für den Anlass in einen weitläufigen Garten verwandelt worden – Berichte über ein Schloss innerhalb der Halle wurden hingegen dementiert.

Keine Fotos

Das Paar hatte sich 2023 kennengelernt und sich im August des Vorjahres verlobt.

Fotos vom Brautpaar selbst blieben bislang aus – weder Taylor noch Travis wurden beim Betreten oder Verlassen der Location fotografiert.