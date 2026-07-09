U2-Sperre am Sonntag: Das müssen Fahrgäste wissen

Auf Fahrgäste in Wien kommt am Sonntagabend die nächste Öffi-Einschränkung zu: Die U2 wird ab 20 Uhr gesperrt. Gleichzeitig laufen auch bei der Schnellbahn mehrere Baustellen.

Die U2 kann am Sonntagabend ab 20 Uhr nicht genutzt werden. Betroffen ist die Strecke zwischen Karlsplatz und Seestadt. Grund dafür sind Arbeiten am Stellwerk.

Fahrgäste müssen auf andere Linien ausweichen. Laut Angaben stehen dafür unter anderem die Ersatzlinie U2E sowie die Linien U1, U3, U4, D, 2, 25, 26, 27, 71, 26A, 77A, 84A, 92A und die S80 zur Verfügung.

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Mehr Fahrzeuge auf mehreren Linien

Damit Fahrgäste trotz Sperre besser weiterkommen, fahren mehrere Linien in dichteren Intervallen. Das betrifft die U1 sowie die Linien 25, 26, 27, 26A und 92A. Zwischen Praterstern und Donaumarina ist außerdem die Ersatzbuslinie U2E unterwegs.

Die U2-Sperre kommt zu einer Zeit, in der Wien bereits von mehreren Öffi-Baustellen betroffen ist. Auch bei der Schnellbahn gibt es seit Samstag größere Einschränkungen.

S-Bahn-Baustellen planmäßig gestartet

Laut ÖBB ist der Start der Sperren bisher planmäßig und ohne größere Probleme verlaufen. Das Ersatzkonzept zwischen Praterstern und Floridsdorf werde gut angenommen. Dieses Konzept gab es bereits im Vorjahr.

Auch der Ersatzverkehr für die S80 zwischen Wien Hütteldorf und Wien Meidling sei erfolgreich angelaufen. Dort sind ebenfalls Busse im Einsatz.

An wichtigen Verkehrsknotenpunkten helfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ÖBB den Reisenden. Sie unterstützen bei der Orientierung und beim Umstieg zwischen Bahn und Bus.

Sommersperre dauert bis September

Grund für die Einschränkungen sind umfangreiche Bau- und Modernisierungsarbeiten. Auf der Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Praterstern ist der Zugverkehr derzeit eingestellt.

Die Sommersperre auf diesem Abschnitt endet im September. Danach folgt jedoch die nächste große Sperre: Der zentrale Abschnitt zwischen Praterstern und Hauptbahnhof wird dann für mehr als ein Jahr gesperrt.

Auch andere U-Bahn-Linien sind im Sommer betroffen. Die U3 fährt von 13. Juli bis Ende August nicht zwischen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof. Die U4 ist bis Anfang August zwischen Schwedenplatz und Wien-Mitte unterbrochen.