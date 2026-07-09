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Pitbull-Attacke

Familienhund soll Mädchen (4) totgebissen haben

Familienhund soll Mädchen (4) totgebissen haben
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein tragischer Vorfall erschüttert Sachsen-Anhalt: Ein vierjähriges Mädchen wurde von einem Hund gebissen und starb noch vor Ort. Laut „BILD“ soll es sich um den Familienhund gehandelt haben.

In Osternienburger Land im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt ist ein vierjähriges Mädchen nach einer Hundeattacke ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in der Ortschaft Drosa.

Notarzt konnte nur noch Tod feststellen

Wie die Polizei mitteilte, kam es zu mehreren Bissen. Als der Notarzt eintraf, konnte er nur noch den Tod des Kindes feststellen. Weitere Angaben zum genauen Ablauf und zu den Hintergründen machte die Polizei zunächst nicht.

Nach dem tragischen Vorfall kümmerten sich Notfallseelsorger um die Mutter des Mädchens. Auch die eingesetzten Polizeibeamten wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Hund soll der Familie gehört haben

Wie die „BILD“ berichtet, soll es sich bei dem Hund um einen Pitbull handeln. Demnach gehörte das Tier der Familie.

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KO KOSMO-Redaktion
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