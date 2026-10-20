Ex und Polizei per SMS gedroht – Cobra stürmt Wohnung in OÖ

SMS-Drohungen gegen eine Ex-Freundin und eine Polizeiinspektion – ein 35-Jähriger löste damit einen Großeinsatz aus.

SMS-Drohungen eines 35-Jährigen an seine frühere Partnerin haben am Montagnachmittag in Garsten im Bezirk Steyr-Land einen umfangreichen Polizeieinsatz ausgelöst. Die bedrohlichen Nachrichten richteten sich nicht nur gegen die Ex-Freundin des Mannes, sondern zielten laut Angaben der Landespolizeidirektion auch auf eine örtliche Polizeiinspektion ab. Weitere Einzelheiten zum genauen Inhalt der Chatnachrichten blieben zunächst unklar.

Cobra im Einsatz

Nachdem die Frau die Behörden über die eingehenden Drohungen in Kenntnis gesetzt hatte, lief die Reaktion der Sicherheitskräfte rasch an. Neben lokalen Polizeieinheiten aus dem Bezirk Steyr-Land wurden das Einsatzkommando Cobra sowie die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) in den Einsatz eingebunden.

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Der Gesuchte konnte schließlich in einer Wohnung in Garsten aufgegriffen und festgenommen werden.

Noch am selben Tag wurde der 35-Jährige in eine Justizanstalt überstellt.