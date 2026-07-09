Crazy Cheese pleite: Insolvenz rückt alte Vorwürfe wieder in den Fokus

Die „Crazy Cheese“-Unternehmensgruppe aus Hart bei Graz ist insolvent. Zwei Gesellschaften haben beim Landesgericht Graz Konkursverfahren beantragt. Betroffen sind die „Crazy Cheese Manufacture Holding GmbH“ und die „MRL Crazy Cheese Manufacture W GmbH“.

Die Betriebe wurden bereits eingestellt. Sämtliche Standorte sind geschlossen. Eine Fortführung ist laut Kreditschützern nicht geplant. Zuletzt waren keine Dienstnehmer mehr beschäftigt.

Die Insolvenz betrifft 32 Gläubiger. Insgesamt stehen rund 358.000 Euro Verbindlichkeiten im Raum. Dem gegenüber stehen deutlich geringere Vermögenswerte. Bei der Holding werden rund 191.000 Euro Schulden und etwa 24.000 Euro Aktiva genannt. Bei der zweiten Gesellschaft geht es um rund 167.000 Euro Schulden und rund 8.000 Euro Aktiva.

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Als Gründe für die wirtschaftliche Schieflage werden unter anderem die Corona-Pandemie, die Expansion in schwierigen Jahren und die gesunkene Kaufkraft genannt. Die Pleite ist aber nicht nur wegen der Zahlen bemerkenswert. Sie rückt auch frühere Kundenbeschwerden und Betrugsvorwürfe wieder in den Blick.

Vorwürfe wegen hoher Rechnungen

„Crazy Cheese“ war über Jahre für auffälliges Marketing und hochpreisige Käsesorten bekannt. Gleichzeitig gab es immer wieder Kritik an den Verkaufsmethoden. Kunden berichteten von Rechnungen, die deutlich höher ausfielen als erwartet.

Der Verein für Konsumenteninformation befasste sich bereits mit Beschwerden über „Crazy Cheese“. Dabei ging es um überraschend hohe Rechnungen für Käse. Der zentrale Vorwurf: Kunden hätten am Ende mehr bezahlt, als sie aufgrund der sichtbaren Preisangaben oder des Verkaufsgesprächs erwartet hatten.

Ein wiederkehrender Kritikpunkt betraf offenbar die Frage, wie klar Preise und Mengen kommuniziert wurden. Bei Käseprodukten ist der Endpreis stark vom Gewicht abhängig. Gerade deshalb ist Transparenz beim Verkauf entscheidend. Wenn Kunden erst an der Kassa oder nach dem Bezahlen erkennen, wie hoch der Betrag wirklich ist, entsteht schnell der Eindruck einer Täuschung.

Der Fall Straubing

Besonders viel Aufmerksamkeit bekam ein Fall auf der Ostbayernschau in Straubing. Eine Kundin wollte dort bei einem Messestand von „Crazy Cheese“ Käse kaufen. Laut Berichten ging sie von einem deutlich niedrigeren Preis aus. Am Ende zahlte sie knapp 240 Euro für rund 700 Gramm Käse.

Die Kundin erhob danach schwere Vorwürfe. Sie fühlte sich nach eigenen Angaben abgezockt und rief sogar die Polizei. Der Fall wurde in mehreren Medien aufgegriffen. Auch in sozialen Netzwerken sorgte die Geschichte für große Diskussionen.

Das Unternehmen wies die Vorwürfe zurück. Laut Darstellung von „Crazy Cheese“ seien die Preise sichtbar gewesen. Auch der Betrag sei vor der Zahlung genannt und am Kartenlesegerät angezeigt worden. Die Polizei stellte damals keine strafbare Täuschung fest. Für die Kundin blieb damit nur der mögliche Zivilweg.

Rechtlich bedeutet das: Ein nachträglich als überhöht empfundener Preis ist nicht automatisch Betrug. Strafrechtlich braucht es konkrete Hinweise auf Täuschung. Genau diese Schwelle wurde in dem bekannten Fall offenbar nicht erreicht. Trotzdem blieb der Vorwurf im Raum, dass Kunden die tatsächlichen Kosten nicht ausreichend klar nachvollziehen konnten.

Kritik schon vor der Pleite

Die Insolvenz kommt daher nicht aus dem Nichts. Wirtschaftliche Probleme wie Pandemie, Kaufkraftverlust und Expansion mögen eine Rolle gespielt haben. Doch die Marke hatte schon vor dem Konkurs mit einem Reputationsproblem zu kämpfen.

Der Fall zeigt ein grundsätzliches Problem bei hochpreisigen Produkten im Direktverkauf. Ein Unternehmen darf teure Ware anbieten. Auch ein sehr hoher Käsepreis ist für sich allein nicht illegal. Entscheidend ist aber, ob Kunden vor dem Kauf klar erkennen können, wie viel sie tatsächlich bezahlen müssen.

Mehrere Beschwerden drehten sich offenbar um ähnliche Muster. Kunden fühlten sich durch sichtbare Angebote angezogen, erhielten dann aber größere oder teurere Stücke als erwartet. In solchen Fällen ist rechtlich vieles schwer zu beweisen. Mit der Pleite endet vorerst die Geschichte einer Marke, die stark polarisierte.